Im «Bund» war es am Donnerstag nicht ganz einfach: Die Geschichte über die Professorinnen und Professoren der Universität Bern, die ihre Twittershows einstellen sollen, kam daher wie ein klassischer Aprilscherz. Es war aber keiner. Die andere Geschichte war der Scherz: Dass der Kanton Bern eine Maskenpflicht für die Schwimmbäder und sogar fürs Aareschwimmen prüft.

Die schwierige Lage angesichts der Corona-Pandemie hat Medien und Organisationen am Donnerstag nicht davon abgehalten, die Bevölkerung mit 1.-April-Scherzen zum Schmunzeln zu bringen. Die Einschränkungen wegen des Coronavirus waren im Gegenteil Inhalt vieler Spässe. Dabei stellte die «Berner Zeitung» mit ihrem prächtig visualisierten Erweiterungsbau für das Kunstmuseum eine der Ausnahmen dar.

Voll auf der Corona-Linie fuhr dagegen der «Tages-Anzeiger». Er berichtete von einer Registrationspflicht für Grillstellen. Um an Ostern ein Gedränge an den Feuerstellen zu verhindern, führe die Stadt Zürich ein Online-Registrationssystem ein.

Bier in Winterthurer Brunnen

Der «Landbote» weiss, was die Winterthurer Brauereien mit dem Bier machten, das wegen der vielen abgesagten Veranstaltungen in den Fässern liegenbleibt. Sie hätten am Mittwoch etwa einen Tanklastwagen davon in die drei Brunnen in der Steinberggasse gekippt, meldete das Blatt. Damit hätten die Brauereien hätten damit in Erinnerung rufen wollen, wie gut lokales Bier auf der Gasse schmecke.

Der Zürcher Böögg wird am 19. April wegen Corona bekanntlich nicht in Zürich, sondern in der Schöllenenschlucht im Kanton Uri verbrannt. Nun gebe es aber Befürchtungen, dass durch die Verbrennung Schaden an der Teufelsbrücke entstehen könnte – insbesondere bei Föhn. Verschiedene Verbände hätten deshalb Einsprache gegen das Vorhaben erhoben, berichtete der «Bote der Urschweiz».

Deswegen biete nun Stans im Falle eines Föhnsturms seinen Dorfplatz zur Verbrennung des Schneemanns an. Der Nidwaldner Hauptort sei sogar bereit, die Feier zu Ehren des Freiheitshelden Winkelried vom 9. Juli auf den 19. April vorzuverlegen. Auch die Stiftung Auslandschweizerplatz biete einen Alternativstandort an: den Auslandschweizerplatz in Brunnen SZ.

Bern und Graubünden tauschen Wappen

Laut dem «Blick» werden nationale Vorbilder in schweren Zeiten noch wichtiger. Deshalb wollten Politiker aller Parteien den Nationalfeiertag einmalig um eine Woche verschieben. Zu Ehren von Tennis-Ass Roger Federer, der am 8. August seinen 40. Geburtstag feiert. Ein entsprechender dringlicher Vorstoss solle in der Sondersession des Nationalrats im Mai eingereicht werden.

Eine ungewöhnliche Werbeaktion machten Arosa Tourismus und Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg zum 1. April bekannt: Sie hätten einen Tausch der Wappentiere von Graubünden und Bern – Steinbock und Bär – für ein Jahr beantragt, um die Touristen für das Vorhandensein des jeweils anderen Tiers in den beiden Kantonen zu sensibilisieren. Beide kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren hätten Zustimmung signalisiert.

Auch «Die Südostschweiz» macht Wildtiere zum Thema und berichtet von den Plänen Österreichs und Liechtensteins für einen grenzüberschreitenden, 200 Quadratkilometer grossen Wolfpark. Das umzäunte Gebiet soll zu einem Teil auch im bündnerischen Prättigau liegen. Würde das Prättigau nicht mitmachen wollen, würden die beiden Länder mit dem Bund eine Gebietsabtretung aufgleisen – notabene ohne die Zustimmung aus Graubünden.

UFO-Kompetenzzentrum eröffnet

Die Winzer von Spiez sehen derweil den Klimawandel als Chance, wenn man dem «Thuner Tagblatt» Glauben schenken darf. Am Spiezberg sollen demnach Rebstöcke entfernt werden, damit Oliven, Orangen, Zitronen und Bananen angebaut werden können.

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide vermeldete per 1. April 2021 die Eröffnung das ersten Kompetenzzentrums für UFO-Aktivitäten in der Schweiz. Das UFO-Kompetenzzentrum zähle drei Mitarbeitende und sei im Gebäude der Bezirksleitstelle in Wangen bei Dübendorf untergebracht. Zudem werde in den Kontrolltürmen ein zusätzlicher Arbeitsplatz für einen spezialisierten Flugverkehrs-Leitenden geschaffen, der auf die UFO-Beobachtung fokussiert sei.

Auch die Zürcher Grasshoppers meldeten sich zum 1. April zu Wort. Der Grasshopper Club Zürich und Netflix gingen eine Kooperation ein, in welcher Netflix den Schweizer Traditionsclub ein Jahr begleitet. Das Ergebnis sei die exklusive Doku-Reihe «Nume GC», welche 10 Episoden umfasse.

Auch in der Westschweizer Presse sorgen 1.-April-Scherze für Schmunzeln: So berichtete «Le Courrier», dass die Unterstützer von Pierre Maudet Einspruch gegen die Wahl von Fabienne Fischer in den Genfer Staatsrat eingelegt hätten. Der ehemalige Staatsrat und sein Team glaubten, dass die Briefwahl mit einer von Venezuela aus gesteuerten Software manipuliert wurde.

Gemäss «Le Nouvelliste» haben sich im Wallis haben sich die Brennerei Morand und Hugo Reitzel zusammengetan, um einen Gurkenlikör herzustellen. Die Spirituose könne in Cocktails oder in der Küche verwendet werden.

Und «24 heures» stellt ein Hipster-Pferd vor: Der Irish Cob «Dakotha», der stolz einen blonden Schnauzbart trägt. Dieser helfe dem Tier dabei, «sich zurechtzufinden und Futter zu finden, ein bisschen wie die Schnurrhaare von Kaninchen oder Katzen».

