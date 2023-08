WM-Paracyclerin Flurina Rigling – Die Medaillensammlerin und ihr neuer Lenker Flurina Rigling holt in Glasgow eine Medaille nach der anderen. Am Samstag fährt sie das Strassenrennen – mit ihrem Summa-cum-laude-Lenker ist sie noch schneller. Sabrina Bundi

Grund zur Freude: Flurina Rigling nach ihrer Fahrt zu WM-Gold in der Einzelverfolgung. Foto: Adam Vaughan (Keystone)

Best of Diesen Artikel haben wir in seiner ursprünglichen Version erstmals am 24. April 2023 publiziert. Wir erweitern unser Angebot für die Sommerferien und wünschen Ihnen eine gute Lektüre.

Flurina Rigling kann schon mal einen ganzen Medaillensatz von der Rad-Weltmeisterschaft in Glasgow mit nach Hause nehmen. Gold holte die Paracyclerin in der Einzelverfolgung, Silber im Omnium und im Zeitfahren, Bronze im Scratch. Und am Samstagnachmittag findet ihr letztes Rennen dieser WM auf der Strasse statt. Gut möglich, dass noch eine fünfte Medaille dazukommt.