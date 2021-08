Preiswürdiges Literaturphantom – Die maskierte «Superheldin» Jessica Jurassica hat jetzt auch Macht Sie provoziert als «Outlaw» gegen patriarchalische Strukturen. Jessica Jurassica erhält einen Literaturpreis des Kantons Bern für ihren Debütroman. Hat das System sie vereinnahmt? Alexander Sury

Weisse Ritterin? Jessica Jurassica posiert mit Pferd im Emmental, wo sie mit dem Berner HATEPOP-Kollektiv für ein Rap-Projekt zusammenarbeitete. Foto: HATEPOP

In einem ehemaligen Gefängnis, ganz hinten im Hinterthurgau, hält sich Jessica Jurassica derzeit auf und arbeitet mit ihrem Produktionsteam an «Hardstyle-Balladen und Science-Fiction-Hörspielen». Ein ehemaliges Gefängnis, das passt nicht schlecht, denn Jessica Jurassica will das patriarchalische «Gefängnis» mit Provokationen demaskieren, schwächen, sprengen. Sie ist breit aufgestellt, die 28-jährige Medienkünstlerin, Autorin, Musikerin, Kolumnistin ohne Gesicht, die in der Öffentlichkeit mit Sturmhaube und Tarnkleidung auftritt und ein Pseudonym benutzt. Noch bis Ende dieser Woche ist das Phantom der Schweizer Literatur in der Ostschweiz, deshalb werde sie «leider» die Preisverleihung verpassen. Was man von ihr weiss: 2013 kommt die Appenzellerin nach Bern, macht einen geisteswissenschaftlichen Bachelor, arbeitet in der Gastrobranche, ihre Kunstfigur Jessica Jurassica ist zunächst vor allem auf Facebook und Twitter aktiv.