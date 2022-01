Porträt von Tillie Kottmann – Die Luzerner Hackerin, die von den USA gejagt wird Für die US-Justiz ist die Schweizerin Tillie Kottmann eine Verschwörerin, weil sie brisante Firmendaten ins Netz stellte. Nun hat sie denselben Anwalt wie Edward Snowden. Jannis Brühl , Isabel Pfaff

Eines Tages stand die Kantonspolizei vor der Tür und beschlagnahmte ihre Geräte: Tillie Kottmann wird von der US-Justiz angeklagt. Foto: Bloomberg via Getty Images

Die Angeklagte trägt ein T-Shirt mit rosa Palmen drauf und trinkt Club-Mate. Die Sonne wärmt, einen Steinwurf weiter glitzert der Vierwaldstättersee. «Es gibt blödere Orte zum Feststecken als die Schweiz», sagt Tillie Kottmann.

Sie steckt wirklich fest, diese junge Frau mit den pinkfarbenen Haaren und den schweren Stiefeln. Überquerte sie eine der Schweizer Grenzen, egal in welche Richtung, müsste sie damit rechnen, festgenommen zu werden. Denn hinter der 22-jährigen Softwareentwicklerin aus Luzern ist die mächtigste Regierung der Welt her.

Am 18. März 2021 hatte Kottmann es schwarz auf weiss: Die US-amerikanische Justiz hält sie für eine Verschwörerin. Die Anklagepunkte, die das Justizministerium in Washington vorlegte, lauten: Verschwörung zum Missbrauch von Computern, Telekommunikationsbetrug und schwerer Identitätsdiebstahl. Wenn es blöd läuft, kann sie dafür mehr als zwanzig Jahre bekommen – in einem US-Gefängnis. Kottmann lacht kurz auf, als sei das alles nur ein Spiel, dann sagt sie: «Das hat schon einen grossen Einfluss auf mein Leben.» Zwar liefert die Schweiz ihre Staatsangehörigen normalerweise nicht an andere Staaten aus. Aber dafür ist Kottmanns Leben von jetzt an «so bisschen für immer», wie sie sagt, auf die Schweiz beschränkt.