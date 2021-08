Impfen im Dorf – zum letzten Mal – Die Lust auf Beizen und Reisen ist stärker als ihre Impfskepsis In Saanen beginnt der Endspurt der bernischen Impfkampagne. Die Nachfrage ist gross, die Motivationen unterschiedlich, das Unbehagen trotzdem verbreitet. Noah Fend

Grosser Andrang: Impfwillige stehen in Saanen Schlange für die Impfung im Covid-Truck. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Mann hinkt leicht, wenn er geht. Er ist Ende 50, trägt klobige Wanderschuhe, die obersten zwei Knöpfe seines dunklen Edelweisshemds sind offen. Vor ein paar Jahren hatte er einen Hirnschlag. Seither sei er etwas weniger mobil und fahre nicht mehr Auto. Zu Fuss ist er aber gut unterwegs: Seit Mai und noch bis es zu schneien beginnt, hütet er als Hirt Kühe auf einer Alp im Grischbachtal. Zu Fuss braucht er vier Stunden bis nach Saanen. Am Freitagmittag ist er mit dem Auto gebracht worden. Jetzt kann er sich impfen lassen. Endlich.

Saanen ist die erste Station der zweiten Tour des Impf-Lastwagens durch den Kanton Bern. In den nächsten zwei Wochen steuert er zwölf weitere Orte an. Noch einmal soll die Covid-Impfung so zu den Leuten gebracht werden. Am gleichen Tag, wie der Lastwagen in Saanen vorfährt, schliesst mit Bern-Wankdorf das erste Impfzentrum (Lesen Sie hier, warum es für eine höhere Impfquote nicht reicht, nur den Impf-Lastwagen loszuschicken). Bis Ende August gehen weitere sechs Impfzentren im Kanton zu. Und ab Oktober bleibt nur noch jenes beim Berner Inselspital in Betrieb. Das gross angelegte Impfen ist bald zu Ende.