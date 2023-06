Berner Feinstaub-Bilanz – Die Luft wird im Kanton Bern dank Fortschritt immer reiner Die Grenzwerte für Feinstaub wurden 2022 im Kanton Bern nur selten übertroffen. Die Belastung wird dank technologischem Fortschritt weiterhin abnehmen.

Die Tagesmittelgrenzwerte für Feinstaub sind im Kanton Bern im Jahr 2022 nur vereinzelt überschritten worden. Über die Jahre hinweg zeichnet sich dank des technologischen Fortschritts ein Trend zu abnehmender Feinstaubbelastung ab.

Die Belastung der Atemluft mit Feinstaub blieb im Jahr 2022 zum vierten Mal in Folge unter dem Jahresmittelgrenzwert der Lufteinhalte-Verordnung, wie die Berner Umweltdirektion am Mittwoch mitteilte. Nur an einzelnen Tagen sei der Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub überschritten worden.

Im Winter 2022/2023 sei der Grenzwert je nach Messstation zwei- bis dreimal überschritten worden. Um die Luftreinhalte-Verodnung einzuhalten, dürfe dies höchstens dreimal jährlich passieren. Die Tagesmittelwerte seien leicht höher als im vorherigen Winter gewesen. Laut Communiqué ist dies im Wesentlichen auf den Saharastaub, der im Frühjahr die Schweiz erreichte, zurückzuführen.

Generell nimmt die Feinstaubbelastung seit mindestens 20 Jahren ab, wie den Unterlagen des Kantons zu entnehmen ist. Dies sei vorwiegend auf die technische Entwicklung bei Feuerungen, Maschinen, Industrieanlagen und im Strassenverkehr zurückzuführen.

