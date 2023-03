«Rye Lane» und «Fragile» – Die Liebeskomödie ist zurück – aber jetzt ist sie weniger weiss Ist die Zeit von Romanzen wie «Love Actually» vorbei? Zwei neue Filme zeigen, dass es immer noch geht. Genauso witzig, aber anders. Pascal Blum

«Rye Lane» ist der seltene Fall einer klassischen Liebeskomödie mit schwarzen Hauptdarstellern. Foto: PD

Wo sind bloss die Rom-Coms hin? Also die «romantic comedies», auf Deutsch Liebeskomödien, in denen sich zwei Menschen ineinander verlieben, wieder auseinandergehen und am Ende doch zusammenkommen? Wo es immer eine weibliche Nebenfigur gibt, die zwar attraktiv ist, aber sehr ungeschickt, und wo es jedes Mal passiert, dass eine ältere Figur etwas Unanständiges sagt?