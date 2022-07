Thunerseespiele mit «Io senza te» – Die Liebe gewinnt – es ist ein Kantersieg Ein Musical, gezimmert aus den Hits von Peter, Sue & Marc. Das funktioniert. Aber reicht das? Mindestens zwei Makel trüben das Ergebnis am Thunersee. Michael Feller

Ritschi und die bunte Truppe in der «Bahamas-Bar» auf der Thunerseebühne. Foto: Patric Spahni

Irgendwann öffnen sich die Herzen, die Liebe gewinnt – es ist ein Kantersieg. Die Brautsträusse fliegen, die Welt ist im Lot. So ist das in so einem Musical, so ist das bei «Io senza te» auf der Thuner Seebühne, das am Mittwoch Abend Premiere gefeiert hat. Die diesjährige Produktion rund um die Songs von Peter, Sue & Marc steuert mit voller Fahrt unter dem Aufgebot sämtlicher verfügbaren Stimmen auf den Schlussapplaus zu – und zur Standing Ovation, die zur Thunerseespiel-Aufführung gehört wie die Stand-up-Paddel zur Abenddämmerung.