Herr Gubler, Sie hatten befürchtet, dass die Leute nach dem Lockdown vermehrt online einkaufen. Ist das eingetreten?

Ja, tatsächlich. Sogar in Bereichen wie Lebensmittel, wo die Leute zuvor fast ausschliesslich im Laden einkauften, bestellen sie nun teilweise übers Web. Dennoch ist es so, dass die Kunden in den letzten Wochen wieder vermehrt in die Stadt kommen.