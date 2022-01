Kolumne Nina Kunz – Die letzten zwei Jahre, verpackt in zwei Worten

Diese Woche habe ich in der «New York Times» von einem Phänomen gelesen, das sich Worry Burnout nennt. Darunter versteht man eine Art Erschöpfungszustand, der daher kommt, dass man sich über einen langen Zeitraum so viele Sorgen gemacht hat, dass man irgendwann keine Energie mehr hat, um sich noch mehr Sorgen zu machen.

Natürlich braucht es nun nicht allzu viel Fantasie, um sich zu denken, in welcher Situation dieses Worry Burnout zum Beispiel auftreten könnte: während einer Pandemie.

So erklärt der Psychologe Jeffrey Cohen, dass jetzt schon so lange eine diffuse Bedrohung durch Covid-19 besteht, dass unser Alarmsystem vereinfacht gesagt überlastet ist. Sorgen und Ängste sollen evolutionär gesehen schliesslich nur die Aufgabe erfüllen, uns kurzfristig in Alarmbereitschaft zu versetzten. Wenn dieser angespannte Zustand jedoch anhält, so Cohen, kommt es mit der Zeit zur Ermüdung, da der menschliche Körper nicht dafür gemacht ist, Stress über Monate oder sogar Jahre auszuhalten.