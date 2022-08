YB vor Conference-League-Playoff – Die letzte Hürde wird die höchste Im Hinspiel des Conference-League-Playoffs treffen die Young Boys auf Anderlecht. Gegen die Belgier geht es darum, das erste grosse Saisonziel zu erreichen. Fabian Sangines

Die Vorfreude steigt: Meschack Elia und seine Teamkollegen spielen um den Einzug in die Conference League. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Ein Schritt fehlt noch. Auf dem Weg zur Conference League und dem ersten Saisonziel, dem Erreichen der europäischen Gruppenphase, wartet mit Anderlecht eine verhältnismässig hohe Hürde. Wahrscheinlich die höchstmögliche. «Ein Topteam», so sagt es Raphael Wicky, was aber am Tag vor der ersten Begegnung auch eine branchenübliche Aussage über einen Gegner ist, der sich mehr oder weniger auf Augenhöhe befindet.