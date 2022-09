Neue Leitung Schlachthaus-Theater – «Die Leitung zu dritt dient auch der Burn-out-Prävention» Im Übergang: Die Theaterfrauen Lisa Marie Fix, Ute Sengebusch und Maria Spanring setzen als Leitungstrio auf digitale Räume, den Publikumsaustausch und Neugier. Sarah Sartorius

«Wir mögen diese total praktische Arbeit. Ich glaube, das verbindet uns»: Lisa Marie Fix, Ute Sengebusch, Maria Spanring (v.l.n.r.). Foto: Nicole Philipp

Fix-Sengebusch-Spanring. Die Namenskombination des Trios klingt schon wie eine Marke. Dabei hat die neue Leitung des Schlachthaus-Theaters noch gar nicht richtig angefangen. Lisa Marie Fix, Ute Sengebusch und Maria Spanring leiten ab der Saison 2022/23 das Berner Theater.



Für die Fotografin posieren sie dort, wo sie herkommen und sich sichtlich wohlfühlen: im Theatersaal. Die drei haben sich während der Schauspielausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste kennen gelernt, die sie 2007 abgeschlossen haben. In der Vergangenheit sind sie vor allem auf der Bühne gestanden. Für das Gespräch geht es hoch ins Sitzungszimmer. «Wir sind dabei, uns vor Ort einzurichten», sagt Lisa Marie Fix.



«Crossfade», so nennen die drei den Zustand, in dem sie sich seit ihrem Beginn am 1. Augst befinden. Der filmische Fachbegriff für Überblendung spiegelt ihre Situation treffend wider. «Es ist ein Übergangshalbjahr.» Bis im Februar 2023 beruht das Programm noch auf der Kuration der Vorgängerin Maike Lex, die die Leitung im Sommer abgegeben hat. Es sei ein fliessender Übergang, betonen die drei. «Diese sanfte Übernahme gibt uns die Möglichkeit, uns an das Tagesgeschäft zu gewöhnen und das Haus, die Künstlerinnen, Künstler und das Publikum kennen zu lernen», sagt Maria Spanring. Die Österreicherin ist am Morgen mit dem Nachtzug aus Wien angekommen.