Tagestipp: Aki Takase’s Japanic im Le Singe – Die Leidenschaft für die Tasten Die japanische Ausnahmepianistin Aki Takase hat eine experimentierfreudige Truppe Jazzmusiker um sich geschart und tritt nun mit ihnen in Biel auf.

Im Quintett sind Aki Takase, Daniel Erdmann (Saxofon), DJ Illvibe alias Vincent von Schlippenbach (Turntables), Johannes Fink (Bass) und Dag Magnus Narvesen (Schlagzeug). Foto: PD

Ein neues Quintett um die legendäre Pianistin und Komponistin Aki Takase hat sich zum Ziel gesetzt, experimentierfreudigen Jazz für alle Generationen zu spielen. Dazu passt, dass an den Turntables DJ Illvibe steht – der Produzent von Seeed und Peter Fox. Takase wurde im japanischen Osaka geboren und hat mit drei Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Später studierte sie in Tokio, den Durchbruch schaffte sie aber in New York, an der Seite von Jazzgrössen wie Lester Bowie oder David Liebman. Ihre Leidenschaft für die Tasten führte sie in etlichen Touren rund um die Welt – nun macht sie mit Aki Takase’s Japanic halt in Biel. (jek)

