Lehrabschluss in Corona-Zeiten – Die Lehre ist wichtiger als das Zeugnis Es ist richtig, bei Lehrabschlussprüfungen pragmatisch vorzugehen. Denn ein verlorener Jahrgang würde Wirtschaft und Betroffene gleichermassen schädigen. Meinung Christoph Aebischer

Eine Lehrmeisterin begutachtet, wie ihre Lehrtochter die Lockenwickler eingedreht hat. Foto: Gaetan Bally / Keystone

70’000 Lernende in 230 Berufen bereiten sich in der Schweiz derzeit auf ihre Abschlussprüfung vor. Und nun muss das bereits komplexe Berufsbildungssystem noch mit dem Lockdown klarkommen. In dieser Ausnahmesituation stehen alle Beteiligten in der Pflicht, pragmatische Lösungen zu suchen, damit die angehenden Berufsleute dennoch zu ihren Abschlüssen kommen. Bund, Kantone, Berufsverbände und Sozialpartner haben nun einen Entwurf vorgelegt: Theorieprüfungen über Berufskenntnisse und Allgemeinbildung gibts nicht und praktische Prüfungen nur dort, wo diese durchführbar sind.