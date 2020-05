Bern nach dem Lockdown – Die Lebensfreude kehrt zurück Die Bernerinnen und Berner nutzen am Samstag die neuen Freiheiten rege. Sie planschen, shoppen und demonstrieren - meist mit einem Lächeln auf den Lippen. Fabian Christl

Heiteres Treiben im Eichholz – jedoch mit genügend Abstand zwischen den Gruppen. Fotos: chl

Was für ein herrlicher Frühsommertag: Sonnig, angenehme 20 Grad Celsius und es weht ein kühler Wind. Und das am ersten Samstag, an dem wieder spontane Zusammenkünfte mit bis zu 30 Personen möglich sind. Kein Wunder, zog es viele Bernerinnen und Berner in die Innenstadt. Vor allem in den Hauptgassen herrschte reges Treiben, vor dem Starbucks und dem Seifengeschäft Lush - Corona lässt grüssen - bildeten sich gar kleine Schlangen.