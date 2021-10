Erneute Corona-Demo – «Die leben in einer Fantasiewelt» Zum wiederholten Mal marschierten Massnahmenkritiker durch Bern. Allmählich strapazieren sie die Geduld der Bernerinnen und Berner. Calum MacKenzie

«Freiheit» fordern die Demonstrierenden jeden Donnerstag in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Bei der Durchsage des Fahrers geht ein Seufzen durch den Bus: «Wegen einer Kundgebung fahren wir nicht bis zum Bahnhof.» Um welche Kundgebung es sich handelt, fragt niemand. Wie an jedem Donnerstag seit über einem Monat versammeln sich die Kritiker der Covid-Massnahmen in der Bundesstadt.

Mittlerweile macht sich in Bern eine gewisse Müdigkeit breit, wenn es um die allwöchentlichen Demonstrationen geht. Für die Geschäfte der Innenstadt ist die Situation jedenfalls «schwierig», wie es Sven Gubler von der Organisation Bern City diplomatisch ausdrückt. «Während der Demos nehmen die Umsätze ab», sagt er. Der Spätverkauf am Donnerstag habe sich gerade erst revitalisiert. Nun mieden viele Kundinnen und Kunden an diesen Abenden das Stadtzentrum.