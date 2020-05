Editorial zum Universitätsspital – Die lasche Haltung untergräbt das Vertrauen Der Skandal am Unispital Zürich weitet sich aus. Die Spitalleitung versagt. Meinung Armin Müller

Skandal am Universitätsspital Zürich: Klinikdirektor Prof. Dr. med. Francesco Maisano. Foto: Urs Jaudas

Der Leiter der Klinik für Herz- und Gefässchirchurgie am Universitätsspital Zürich hat Operationen mit selbst mitentwickelten Implantaten in wissenschaftlichen Publikationen geschönt dargestellt und seine Eigeninteressen nicht deklariert. Er war an Firmen beteiligt, denen die Implantate gehörten. Um diese bei Patienten einsetzen zu können, schickte er falsche Angaben an die Heilmittelbehörde Swissmedic. Das haben umfassende Recherchen dieser Zeitung ergeben.