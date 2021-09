SCL Tigers mit gelungenem Auftakt – Die Langnauer Gastarbeiter schuften im Akkord Zwei Spiele, vier Punkte: Die SCL Tigers überzeugen zum Saisonstart mit viel Offensivpower. Stellvertretend dafür steht der in Bern nicht mehr erwünschte Schwede Jesper Olofsson. Marco Oppliger

Treffsicherer Schwede: Jesper Olofsson hat nach zwei Spielen bereits vier Tore auf seinem Konto. Foto: Daniel Teuscher (Keystone)

Eigentlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, aus diesem Winkel zu treffen. Jesper Olofsson ist beinahe schon auf der Torlinie angelangt, dann blickt er kurz auf, zieht ab – und drin ist der Puck.

Natürlich: Servette-Keeper Gauthier Descloux sieht bei dieser Aktion nicht sonderlich gut aus, er lässt sich in der nahen Ecke erwischen. Und doch verdeutlicht dieser Treffer, wie es um das Selbstvertrauen des Langnauer Angreifers steht. Wie schon beim 4:1-Sieg in Lugano gelingt Olofsson, dem in Bern der Ruf des «Chancentods» anhaftete, bei der 4:5-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen Servette ein Doppelpack. Und der Schwede ist nicht der einzige Tigers-Gastarbeiter, der im Akkord trifft. 7 der 8 Tore gehen auf ihr Konto, was den fundamentalen Wandel zur letzten Saison verdeutlicht.