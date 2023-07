Brand von Bitsch: Ein Feuerwehrmann erzählt – «Die längsten Minuten meines Lebens» Carlo Summermatter steht seit Montag im Dauereinsatz. Er berichtet von den dramatischen ersten Stunden des Brandes – und einer unerwarteten Begegnung mit zwei Hasen, die ihm Hoffnung macht. Cyrill Pinto

Der Waldbrand bei Bitsch, aufgenommen aus Brig: Als das Feuer ausbrach, war Feuerwehrmann Carlo Summermatter einer der Ersten im Einsatz. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Am Montagabend geht auf dem Handy von Carlo Summermatter zum ersten Mal der rote Alarm an, der nur bei einem Grossereignis ausgelöst wird. Der Feuerwehrmann, der als Schreiner arbeitet, hat gerade mit einer Kollegin den Arbeitsplatz in Brig aufgeräumt. Er setzt sich sofort ins Auto und fährt zum Feuerwehrlokal in Bitsch, wo es zum Grosseinsatz kommt. «Auf der Fahrt sah ich von der Massaschlucht den Rauch aufsteigen und die Flammen. Mit rasender Geschwindigkeit breitete sich das Feuer aus. Ich musste mich an die Verkehrsregeln halten, wollte aber so schnell wie möglich zum Feuerwehrlokal.» Es seien die längsten zehn Minuten seines Lebens geworden.