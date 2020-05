Mister Corona Daniel Koch – Die Kultfigur geht in Pension Gefeiert oder gehasst: Der Corona-Delegierte Daniel Koch liess in den vergangenen drei Monaten niemanden kalt. In Bern wird sogar Koch-Wäsche verkauft. Fabian Fellmann

Ein kauziger Held: Daniel Koch, Corona-Delegierter des Bundes, während seiner letzten Medienkonferenz mit dem Bundesrat gestern Mittwoch. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Das ist eine gute Frage.» So begann Daniel Koch in den vergangenen drei Monaten vieler seiner oft genuschelten und nicht immer ganz klaren Antworten. Und die Journalisten wussten genau: Was nach einem Lob des Corona-Delegierten klingen mochte, war in Wahrheit als Gegenteil davon zu verstehen.

Weil Koch schon wieder nach Zahlen gefragt wurde, die er nicht hatte. Weil er schon wieder erklären musste, warum er Hygienemasken nicht für ein Allheilmittel gegen das Coronavirus hielt. Weil schon wieder jemand einen Widerspruch gefunden hatte in einem der Hunderten von Dokumenten, welche seine Leute im Bundesamt für Gesundheit unter hohem zeitlichem und politischem Druck erarbeitet hatten.

Heute Nachmittag hat Daniel Koch seinen letzten Medienauftritt. Ende Mai geht er in Pension. Seine ganze Karriere lang war der Mediziner in der Öffentlichkeit unbekannt. Dann kam Corona, und der Spezialist für Epidemien wie Ebola war plötzlich dauerpräsent: Mehr als 50 Medienkonferenzen hat er seit Februar bestritten, als sich abzuzeichnen begann, dass das Virus auch die Schweiz überrollen würde.

Best-of Daniel Koch: Szenen aus den Pressekonferenzen mit Mister Corona. Video: Tamedia/Sda

Nie zweimal dieselbe Krawatte

In diesen drei Monaten ist der ausgebildete Mediziner für die einen zum Gesicht einer Behörde geworden, welche schlecht auf die Epidemie vorbereitet war, zu zögerlich reagierte und oft verwirrlich kommunizierte: über den Nutzen von Hygienemasken, über die Ladenöffnungen, über die Ansteckungsgefahr von Kindern, gerade diese Woche über die Möglichkeit von grossen Fussballanlässen.

Für andere hingegen hat sich der hagere Mann zum kauzigen Helden gemausert, auch für seinen Vorgesetzten Alain Berset. Er sei überwältigt gewesen davon, dass Koch in dieser ganzen Zeit nie zweimal dieselbe Krawatte getragen habe, sagte Berset, als er ihn am Mittwoch im Namen des Bundesrats verabschiedete. Berset schätzte aber auch die Einsatzbereitschaft Kochs. An dessen 65. Geburtstag, einem Sonntag, schrieben der Bundesrat und der Epidemien-Spezialist gemeinsam an der berüchtigten Covid-Verordnung herum, die den Alltag der Schweizer Bevölkerung derzeit bestimmt.

Kultstatus hat der frühere Ebola-Experte für viele erreicht, indem er einen pragmatischen Weg durch die Corona-Gesundheitskrise wies und trotz aller Kritik an seiner Person seinen trockenen Humor nie verlor. Etwa wenn er sagte: «Es geht immer alles, aber ich würde das jetzt nicht gerade empfehlen.»

Selber Teil der Risikogruppe

Schon ganz zu Beginn der Epidemie machte er klar, dass er auch über sich selbst lachen kann, indem er sich als Angehöriger der Risikogruppen der Senioren bezeichnete: «Sie können sich trösten, ich gehöre auch dazu.» Und als er einmal mit einem Verband im Gesicht vor die Kameras trat, wies er die Vermutung zurück, er habe aus Ärger über die Journalisten seinen Kopf gegen eine Wand geschlagen: «Das Pflästerli ist, weil ich in eine Türe hineingelaufen bin. Es überhaupt nichts mit Fragen und Frust zu tun. Sie können also beruhigt sein.»

Nie scheute sich Koch, zuzugeben, was er nicht wusste, auch wenn die Öffentlichkeit nach Daten und wissenschaftlichen Grundlagen verlangte, die er nicht liefern konnte: «Ich habe die Zahl jetzt nicht. Ich habe keine Redaktion, die mir die Zahlen einflüstern kann», beschied er einem Journalisten dieser Redaktion, und wenig später einem Radiomann: «Ich bin nicht Sprachwissenschaftler, deshalb kann ich Ihnen den Konjunktiv nicht erklären.»

Längst besass der Mann Kultstatus, als er Mitte April zunehmend gute Nachrichten verkünden konnte, etwa, dass Schwimmbäder bald wieder aufgehen würden. Es gebe «überhaupt keine Hinweise, dass das Virus durch Wasser oder freies Wasser übertragen wird», sagte Koch, und fügte hinzu: «Ich nehme an, auch die Aare wird bebadbar sein.» In Bern drucken Fans den Spruch auf T-Shirts. Die «Koch-Wäsche» verkaufen sie bald in der zweiten Auflage.

«Ja, ich schlafe noch»

Niemand war mehr überrascht, als SRF berichtete, dass Koch privat einem speziellen Hobby frönt: Er rennt in einer Randsportart namens «Canicross» gern mit seinen Hunden durch die Natur. Es ist eines der wenigen persönlichen Details, das er über sich verlauten liess. Sonst antwortete er auch auf Fragen nach seinem Befinden ganz als pflichtbewusster Beamter: «Ja, ich schlafe noch, und zwar nicht hier, es geht also sehr gut. Ich kann Ihnen versichern, es ist mein Beruf, das hier zu machen, und ich werde meinen Beruf weiterhin so gut wie möglich ausüben.»

Das wird er noch bis morgen Freitag tun. Aber schon heute Donnerstag hat Koch seinen letzten Medienauftritt. Die letzte Gelegenheit für gute Fragen.