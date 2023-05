Bretterhotel im Berner Oberland – Die Kuh auf der Kaffeetasse Seit einem Jahr strömen die Fans von Sänger Marc Trauffer in die Erlebniswelt in Hofstetten bei Brienz. Das Bretterhotel ist bis ins Detail durchgestylt, sogar das Geschirr hat Kultpotenzial. Christoph Ammann

Brigitte Trauffer lenkt die Geschicke in Trauffers Erlebniswelt. Foto: Raffael Waldner (13Photo)

Als Brigitte Trauffer die Geschichte des Bretterhotels in Hofstetten BE zu erzählen beginnt, taucht ihr Mann Marc auf. Der Sänger fragt in die Runde: «Heit ihr Zyt?», schmunzelt – und verabschiedet sich wieder. Die Story des Bretterhotels im Berner Oberland ist in der Tat lang und verwoben. Für Brigitte Trauffer wäre sie in ihrem früheren Leben als Journalistin ein gefundenes Fressen gewesen. «Aber nun habe ich eine andere Rolle», sagt die gebürtige Rheintalerin, die Trauffers Erlebniswelt und eine Crew von 85 Mitarbeitenden lenkt.