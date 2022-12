Tod von Benedikt XVI. – Die kühle Trauer der Römer Am italienischen Fernsehen liefen Sondersendungen mit Vatikanisten, die alles wissen von Benedetto. Doch die Umgebung des Petersplatzes blieb nach der Todesnachricht halb leer. Die Römer sind nie sehr warm geworden mit dem deutschen Papst. Oliver Meiler aus Rom

Ein Mitglied des Klerus überquert den halb leeren Petersplatz nach der Bekanntgabe des Todes von Benedikt XVI. (31. Dezember 2022) Foto: Filippo Monteforte (AFP)

Die Todesnachricht kam mit einem dürren Communiqué des Pressesprechers des Heiligen Stuhls, in sechs Sprachen, und das war vielleicht das erste fassbare Anzeichen dafür, dass diesmal im Vatikan alles etwas anders sein würde als sonst. Zwangsläufig. In diesem Communiqué schreibt Matteo Bruni, es sei mit «grossem Schmerz» verbunden, dass er das Hinscheiden des emeritierten Papstes kundgebe, Benedikt XVI. sei an diesem Silvestertag 2022 um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan gestorben. Der Leichnam werde am 2. Januar im Petersdom aufgebahrt werden, damit sich die Gläubigen von Benedikt verabschieden können.