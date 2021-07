Proteste in Kuba – Die Kubaner rebellieren gegen die Revolution Das hat es in dem autoritären Karibikstaat Kuba seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Menschen gehen auf die Strasse und demonstrieren gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung. Die Regierung reagiert gereizt. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Die Wut ist gross: Zerstörte Polizeiautos in Havanna. Foto: AFP

Es waren Szenen, wie man sie lange nicht gesehen hatte in Kuba: Hunderte Menschen versammelten sich am Sonntag auf den Strassen Havannas und in vielen anderen Städten des Landes zu Protesten. Sie richteten sich unter anderem gegen zu hohe Lebensmittelpreise, die langen Schlangen vor den Läden, fehlende Medikamente und Stromausfälle. Gleichzeitig kritisierten die Demonstranten die sozialistische Regierung der Insel. Videos zeigen wütende Kubaner, die immer wieder «Libertad!» rufen, Freiheit.

Beobachter sprechen von den grössten Massenprotesten, die es seit Jahrzehnten in Kuba gegeben habe. Dies zeigt, wie dramatisch die Lage mittlerweile auf der Insel ist. Denn auf der einen Seite sind die Kubaner Mangel durchaus gewohnt: Seit Jahrzehnten gilt ein US-Embargo, das unter Ex-Präsident Donald Trump sogar weiter verschärft wurde. Es verhindert, dass Güter aller Art auf die Insel gelangen, angefangen von Ersatzteilen für Autos bis hin zu Medikamenten.