So fallen die Reaktionen aus

Während der Präsident der Gesunheitsdirektoren, Lukas Engelberger, die Resultate der Prämienrunde 2022 als «erfreulich» bezeichnet, äussern manche auch Kritik.

So widerlege die Entwicklung den Eindruck der stetig stark steigenden Krankenkassenprämien, schreibt die Ärztevereinigung FMH. Teilweise hätten die Kassen bereits mit der Rückzahlung der zu hohen Reserven an die Versicherten begonnen. Ganz ohne die derzeit vorangetriebene Einführung von Budgets in der Gesundheitsversorgung würden die vom Bundesrat angedachten Zielvorgaben erneut unterboten.

Für einkommensschwache Haushalte seien die Prämien jedoch immer noch zu hoch. Sie müssten gezielt entlastet werden. Die vom Bundesrat in seinen Kostendämpfungspaketen vorgesehenen undifferenzierten Sparmassnahmen würden hingegen die bereits jetzt sozioökonomisch Benachteiligten doppelt treffen.

«Druck der SP hat gewirkt»

Ähnlich sieht das auch die SP. Trotz des Prämienrückgangs bleibe der Druck auf die Haushalte hoch, schreibt die Partei. Aber der Druck der SP auf die Versicherer habe gewirkt, endlich ihre milliardenhohen Reserven aufzulösen.

Für viele Versicherte sei es fast unmöglich, die hohen Prämien zu zahlen. Die Kassen müssten deshalb ihre hohen Reserven von immer noch über 12 Milliarden Franken weiter abbauen. Dies sei möglich, ohne dass diese ihre Solvenz gefährdeten.

Grundversicherung als «Selbstbedienungsladen»

Für die Stiftung für Konsumentenschutz ist eine echte Trendwende nicht in Sicht. Es müssten endlich unnötige Ausgaben vermieden werden. Für viele Haushalte bleibe die Belastung enorm. Namhafte Einsparungen bei den Gesundheitskosten wären laut Konsumentenschutz «möglich und dringend nötig», heisst es in einer Mitteilung. Zu denken sei da in erster Linie an die «absurd hohen Medikamentenpreise und Margen».

Zudem sei fast jede dritte Behandlung unnötig. Intransparente und falsche Abrechnungen würden jedes Jahr hunderte Millionen Franken verschlingen. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung dürfe nicht länger ein «Selbstbedienungsladen für Pharmafirmen, Ärzte, Spitäler und Apotheken» sein.