Von Graffenried zur Finanzlage - «Die Konsequenz beim Sparen ging etwas verloren»

Trotz düsterer Finanzlage sieht Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) optimistisch in die Zukunft.

Die Stadt hat goldene Jahre hinter sich. Ist der Traum der «urbanen Wohlfühloase», wie der Titel eines Buches über Bern lautet, ausgeträumt?

Wir stehen nicht vor dem Abgrund und es ist nicht der Weltuntergang. Wir haben in den guten Jahren Gewinne geschrieben, Eigenkapital geäufnet und Spezialfinanzierungen für Schulhäuser sowie Bäder und Eisfelder geäufnet. Wir haben vorgesorgt für schlechte Zeiten. Ich möchte daran erinnern, dass der Stadtrat eine Motion überwiesen hatte, die eine Steuersenkung bei einem Eigenkapital von über 100 Millionen Franken verlangt. Die Stadt hätte also gar nicht mehr Eigenkapital auf die Seite legen können. Wenn wir dereinst wieder in eine ähnlich komfortable Lage kommen, sollten wir mehr Eigenkapital auf die Seite legen.