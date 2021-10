Aufwachsen als Millenial – Die komplizierten Sehnsüchte meiner Generation Warum wir das Erwachsenwerden immer weiter in die Zukunft schieben, auch wenn wir uns eigentlich nichts sehnlicher wünschen als anzukommen. Darja Keller (Das Magazin)

Sehnsucht aller Heranwachsenden: Nicht mehr jede Sekunde überlegen, wie man auszusehen hat. Illustration: Genie Espinosa

Wenn wir jetzt, im Herbst, zusammensitzen, meine Freund:innen und ich, dann reden wir manchmal darüber, was als Nächstes geschieht.

Wir trinken frisch gezapftes Bier auf Terrassen oder Dosenbier im Hinterhof einer WG und sprechen darüber, wer sich auf welche Stelle beworben hat. Wir fischen Pommes aus Tüten und schlürfen Curries am Zürcher Lochergut und sprechen darüber, wer in welche Stadt zieht.

Wer ein Doktorat anfängt und wer die erste Festanstellung. Wer beim RAV ist und wer freischaffend – also eigentlich auch arbeitslos. Wer in den letzten Zügen der Masterarbeit sitzt und nachher erst mal verreisen will und ob das dann noch geht, weil man weiss ja auch nicht wirklich, was als Nächstes passiert, vor allem im Winter dann, tja.