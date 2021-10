Nachruf auf Edita Gruberova – Die Königin ist tot Die Starsopranistin Edita Gruberova ist 74-jährig in ihrer Wahlheimat Zürich gestorben. Susanne Kübler

Edita Gruberova in Bellinis «La Sonnambula», 2002 am Zürcher Opernhaus. Foto: Keystone

Keine konnte so leise singen wie sie. Am liebsten tat sie es in höchster Höhe: Dort, wo man anderen Sängerinnen manchmal durchaus eine gewisse Anstrengung anmerkt, zog sie zurück ins reinste, extremste, verinnerlichteste Pianissimo.

Sie konnte das dank einer phänomenalen Technik, einer kompromisslosen Disziplin. «Für mich ist jede Vorstellung eine Prüfung vor dem Publikum,» hat sie einmal gesagt. Sie bestand diese Prüfung makel- und scheinbar mühelos, eins ums andere Mal.

Sie beherrschte den perfekten Wahnsinn

Edita Gruberova wurde 1946 in Bratislava gestorben, sie wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Schauspielerin hätte sie werden wollen, hat sie einmal erzählt; aber ein Pfarrer hörte sie singen und riet den Eltern, sie ausbilden zu lassen. Nach dem Studium wechselte sie in den Westen – und startete durch: in Wien und München, unter Karajan und Böhm, als Königin der Nacht und bald auch in den Werken von Donizetti und Bellini, die ihre Spezialität wurden.