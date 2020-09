Räumung läuft – aber mit Hindernissen

Die Klimaaktivisten, welche am Montag den Bundesplatz in Beschlag genommen haben, treten am Dienstagmorgen wie versprochen den Rückzug an – zumindest teilweise. Sie wollen Platz machen für die Marktfahrer.

Allerdings blieben einige Zelte stehen, nicht alle Marktfahrer konnten ihre Stände aufbauen. Nur 14 Stände sind derzeit auf dem Bundesplatz zu finden, normalerweise seien es 30 bis 40, sagt der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause, der vor Ort ist.

Zudem hätten die Marktfahrer ihre Stände erst gegen fünf Uhr statt wie üblich um vier Uhr einrichten können, schreibt die Berner Zeitung.

Einige Marktfahrer sind verärgert – manche so stark, dass sie ihren Stand gar nicht erst aufgebaut haben und wieder nach Hause gefahren sind.