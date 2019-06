Das ist die kleinste Badi des Kantons Zürich

In diesen Tagen herrscht wieder Hochbetrieb im ehemaligen Feuerwehrweiher in Oberbertschikon, einem kleinen Dorf in der Nähe von Winterthur, das zur Gemeinde Wiesendangen gehört. Vor allem Kinder geniessen nachmittags nach der Schule den Sprung ins rund 20 Grad kalte Wasser, aber auch Erwachsene kühlen sich nach Feierabend gerne im kleinen Becken neben der Strasse ab.