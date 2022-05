Cannabismesse in Bern – Die Kiffer sind wieder im Hoch Noch nie zählte die Hanfmesse so viele Ausstellende. Was hat das zu bedeuten? Ein Einblick in die Berner Kifferszene. Martin Erdmann

An der diesjährigen Cannatrade stellen von Freitag bis Sonntag Anbieter aus 40 Ländern aus. Foto: Susanne Keller

Auf einem Tisch liegen in Plastik eingeschweisste Cannabisblüten. Es sind Pakete, die mehrere Kilo auf die Waage bringen und an Polizeifotos nach erfolgreichen Razzien erinnern. In der Messehalle 3 des Berner Expogeländes bewegt sich jedoch alles im Rahmen der Legalität. Die Ware, die an der Cannatrade, Fachmesse für Cannabis, angeboten wird, liegt innerhalb der staatlich erlaubten THC-Grenze von maximal einem Prozent.