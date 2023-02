Wer bestimmt in der Ukraine? – Die Kiewer sechs Die entscheidenden Leute in Krieg und Politik: Es sind lauter Männer. Florian Hassel

Beweist im Angesicht des Krieges grossen Mut: Die ukrainische Staatsführung um Präsident Wolodimir Selenski (l.). Foto: Ukraine Presidency

Wolodimir Selenski: Der Mann in drei Versionen

Wolodimir Selenski. Foto: Julien de Rosa (AP, Keystone)

Wären die Zeiten normal, hätte Wolodimir Selenski am 25. Januar seinen 45. Geburtstag wohl ausgelassen gefeiert. Doch als Kriegspräsident hat er dazu weder Zeit noch Lust. Für die Ukrainer ist der Selenski, den sie seit dem 24. Februar 2022 erleben, so etwas wie seine dritte Version. Da war zunächst der populäre Fernsehproduzent und Chef der Komikertruppe Kvartal 95. Als fiktiver Präsident in einer Fernsehserie stellte sich Selenski als Mann vor, der mit der Korruption in der Ukraine aufräumt – so wurde er im Frühling 2019 wirklich als Präsident gewählt.