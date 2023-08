«Apropos» – der tägliche Podcast – Die KI produziert für uns den Sommerhit «The Colors of Summer» muss man einmal hören, dann kriegt man ihn nicht mehr aus dem Kopf. Das war das Ziel von Tamedia Musikkritiker Ane Hebeisen. Er hat die KI beauftragt uns den Sommerhit 2023 zu schreiben. Ane Hebeisen als Gast Philipp Loser als Host Tobias Holzer als Produzent

Künstliche Intelligenz scheint allgegenwärtig und macht vor fast keinem Lebensbereich halt. So auch in der Musikbranche: Die KI singt, produziert oder schreibt bereits ziemlich überzeugende Songs mit Hit-Character. So veröffentlichte zum Beispiel «Ghostwriter977» diesen April auf TikTok den Song «Heart on My Sleeve» der sofort zu einem viralen Hit wurde. Darin zu hören sind die Stimmen von «Drake» und «The Weekend» – diese sind aber gänzlich KI-generiert.

Was bedeutet das für die Musikindustrie? Können wir in Zukunft alle unsere Musik selbst generieren? Tamedia Musikkritiker Ane Hebeisen hat es versucht. Er ging auf die Suche nach dem neusten Sommerhit - und die Künstliche Intelligenz sollte ihm dabei helfen. Kann das erfolgreich sein? Und ist das so einfach, einen Hit schreiben zu lassen? Diese Frage beantwortet Ane in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des Tages-Anzeigers Pb und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.





