Fussballgott Grädel – Die Katharsis mit den Katarern Während des Champions-League-Finales kommt Grädel ein bald ehemaliger YB-Spieler in den Sinn: Ob auch Hoarau jetzt so ganz alleine Fussball schaut und was ihm dabei wohl so durch den Kopf geht? graedel@derbund.ch

Julian Draxler (l.) von Paris Saint-Germain gegen Leon Goretzka vom FC Bayern München. Foto: Getty Images

Es war Sonntag. Es gab Fussball. Nicht so wie richtig, aber immerhin am Fernsehgerät. Champions-League-Finale, Paris gegen München. In den Ohren der gütigen Fussballmäzene vom Golf muss das nach Traumfinale klingen, schliesslich sind beide Teams auf die eine oder andere Weise - mehr oder weniger - mit Katar verbandelt.

Früher, als die Welt noch etwas einfacher war, schaute Grädel dieses Endspiel immer mit seiner Jassrunde in der Beiz. Das hätte auch dieses Jahr so sein können. Es hätte sicher ein paar Bier gegeben und mehr oder weniger fachkundige Kommentare zum Spielgeschehen, aus den Lautsprechern hätte wohl Sascha Ruefer gerufen. Interessanterweise konnte sich aber dieses Jahr niemand für das übliche Zeremoniell begeistern. «In diesen viralen Zeiten will doch niemand Pest gegen Cholera schauen», war nur eine der Antworten auf Grädels Whatsapp.

Das ist natürlich eine arg böswillige Verkürzung der Finalpaarung. Bayern spielt meist ganz ansehnlich, und bei PSG hat früher einmal auch der grosse Guillaume Hoarau mitgetan. Apropos, wie Grädel dann mit Bier und Pommes Chips in Corona-konformer Einsamkeit vor seiner Flimmerkiste sass, fragte er sich, ob auch Hoarau jetzt so ganz alleine Fussball schaute und was ihm dabei wohl so durch den Kopf geht. Immerhin wurde er in Paris ja einmal aus sortiert, weil er nicht mehr super genug für diesen Superklub gewesen sein soll.

Grädel überlegte sich parallel zum Was-tut-Hoarau-gerade-jetzt-wohl-Gedanken, wie er als YB-Sportchef in der Causa entschieden hätte. Es war eine unmögliche Abwägung mit unmöglichem Ausgang. Die Fragestellung alleine ist quälend und klingt auch schon sehr nach der Pest- und Choleraproblematik, oder?

Schliesslich versuchte Grädel, das Beste aus diesem Sonntagabend zu machen. Statt sich neunzig Minuten in Gleichgültigkeit zu üben, schenkte er seine Sympathien in der ersten Hälfte den Bayern, in der zweiten den Parisern.

Statt sich also fast zwei Stunden lang über den Status quo in der Teppichetage der Fussballhierarchie aufzu regen und mit der Situation zu hadern, fand Grädel einen Weg, am Schluss auch ein bisschen Sieger zu sein. Möglicherweise war das bereits ein Blick in die Zukunft: Fussball geht auch vor leeren Rängen, so kommt die Werbung sogar noch viel schöner zur Geltung. Und darum geht es bei dem ganzen Champions-League- Zirkus am Ende, nüchtern betrachtet.

So erlebte Grädel also seine Katharsis mit den Katarern vor der Glotze. Diese Pest- und Cholera-Zeiten sind doch immer wieder für allerhand Über raschungen gut.