Zehn Jahre nach dem Tsunami – Die Katastrophe von Fukushima im Vorher-nachher-Vergleich 2011 schockierte das Tohoku-Beben in Japan die Welt. Bis heute leiden die Menschen an den Folgen.

Überlebende gedenken nach der Katastrophe der Opfer des Tsunamis. Foto: Keystone Eine Frau besichtigt die Gedenktafel für die Opfer des Tohoku-Bebens in Namie. Foto: Yuichi Yamazaki (Getty Images) Zwei Schwestern beten für ihre verstorbenen Verwandten im Hafen von Miyako. Foto: AP/Kyodo/Keystone 1 / 3

Es ist zehn Jahre her, seit das schwerste Beben in der Geschichte Japans einen Tsunami mit bis zu 15 Meter hohen Wellen verursachte. Offiziell starben bei der Katastrophe 18’537 Menschen, wovon über 2500 nie gefunden wurden. Die Tsunamiwellen richteten unermessliche Zerstörung an und lösten im Atomkraftwerk Daiichi einen GAU aus. In drei von sechs Reaktorblöcken von Fukushima I kam es zur Kernschmelze. Grosse Mengen radioaktiven Materials traten aus.

Nach dem schweren Reaktorunfall im März 2011 steigt über dem zerstörten Block 3 des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi Rauch auf. Foto: Keystone

Heute gedenken die Japanerinnen und Japaner der Katastrophe. Zehn Vorher-nachher-Bilder aus verschiedenen Regionen:

Die Welle kommt: Die Schutzmauer im Hafen von Miyako wird von den gewaltigen Wassermassen überspült. Foto: Kyodo/AP/Keystone

Schwierige Aufräumarbeiten: Im Hafen von Otsuchi in der Präfektur Iwate kam ein Schiff auf einem Hausdach zum Stehen. Foto: Kimimasa Mayama (EPA/Keystone)

Fast einen Kilometer landeinwärts: Ein grosses Schiff für den Fischfang wurde mehrere Hundert Meter ins Landesinnere gespült. Noch ist unklar, was mit ihm geschehen soll. Foto: Everett Kennedy Brown (EPA via Keystone)

Überall Zerstörung: Der Grossteil des Trümmerfelds ist zwar weggeräumt, doch dem Ortsteil von Miyako ist die Katastrophe weiter anzusehen. Foto: AP/Kyodo/Keystone

Hart gebeuteltes Miyako: Links eine Aufnahme kurz nach der Verwüstung, rechts die geräumte Stadt einige Monate danach. Foto: AP/Kyodo/Keystone

Die vom Tsunami zerstörte Stadt Rikuzentakada (Iwate) direkt nach der Flutwelle und danach. Foto: Everett Kennedy (EPA/Keystone)

Überall Schiffe: In Bezirk Shishiori nahe dem Fischerhafen Kesennuma (Miyagi) sorgten neben massiven Überschwemmungen auch Feuer für massive Zerstörung. Im Bild oben sind Wiederaufbauarbeiten fünf Jahre danach zu sehen. Foto: Kimimasa Mayama (EPA/Keystone)

Der Bezirk Shizugawa am 14. März 2011 (unten) und am 27. Februar 2016 (oben). Foto: Kimimasa Mayama (EPA/Keystone)

Der zerstörte Bahnhof von Tomioka im Jahr 2013 und wiederaufgebaut im unteren Bild im Februar 2021. Foto: Keystone

Die verlassene Tomiokadaiichi Junior High School in Fukushima im Jahr 2016 (oben) und eine aktuelle Aufnahme aus dem Jahr 2021. Zurzeit besuchen nur 13 Jugendliche die Schule. Vor zehn Jahren lebten in der Gegend rund 21’000 Menschen. Heute sind es noch 1’500. Foto: Keystone

step