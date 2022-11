Bruch nach glanzvollem Jahr – Die Kambundji-Schwestern trennen sich vom Erfolgstrainer WM-Gold in der Halle, Europameisterin, Schweizer Rekorde, und dennoch ändert Mujinga Kambundji überraschend ihr Umfeld – und Ditaji tut es ihr gleich. Was ist passiert? Monica Schneider

Viel Aufwand, reichlich Ertrag: Mujinga und Ditaji Kambundji (von links) trennen sich trotz erfolgreicher Saison von ihrem gemeinsamen Trainer. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Fast am Ende der Laudatio fragte der ahnungslose Festredner: «Wo ist eigentlich Adi Rothenbühler?» Das war Mitte September. Ein Sponsor feierte in Bern die Kambundji-Schwestern und ihre WM- und EM-Erfolge in diesem Jahr. Eine lange Saison war zu Ende, die erfolgreichste für beide Athletinnen, die Ferien standen kurz bevor – doch der Trainer war nicht auf der Liste der persönlich Eingeladenen.