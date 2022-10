Spektakel in Münchenwiler – Die Kakerlaken ersetzen die Mäuse Die Besucherinnen und Besucher von Mittelalterevents spielen gerne mit Tieren. Das ist umstritten. Deshalb müssen heute Kakerlaken herhalten. Benjamin Lauener

Grosse Spannung, grosse Gewinne: Kakerlakenrennen warten sogar mit Sponsoren-Banden auf. Foto: Imago

Die Maus muss sich entscheiden. Welchen Weg schlägt der kleine Nager ein? Sein Entschluss wird darüber entscheiden, ob die Groschen in den Geldsäckel der holden Maid, des edlen Burschen oder des windigen Gauklers wandern. Denn sie alle haben gewettet, wohin es die Maus verschlägt. So einfach funktioniert Mäuse-Roulette, wie man es an so manchem Mittelaltermarkt findet.