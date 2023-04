In der Inszenierung von Petra Schönwald verwandelt sich eine Frau in einen Käfer, der sich unter Käfern wiederfindet.

Grundsätzlich traue ich dem Publikum gerne auch Ungewohnteres zu. Zudem handelt es sich hier um einen Stoff, der sehr viele Möglichkeiten zu einer Interpretation zulässt. Das Spannende war für mich der Perspektivenwechsel. Die Zuschreibung zum Käfer kommt immer von einem Umfeld, das diesen als fremd wahrnimmt. Der Umgang mit dem anderen ist für mich das zentrale Thema. Textmässig halte ich mich stark an die Vorlage. Ich habe in meiner Stückfassung 80 bis 85 Prozent der ursprünglichen Erzählung übernommen.

Frau Schönwald, in Kafkas «Verwandlung» geht es um einen jungen Mann, der sich in einen Käfer verwandelt. Daraus machen Sie eine Frau, die sich unter Käfern wiederfindet. Was bleibt da noch vom Original? Wird das Publikum das akzeptieren?

«Man fragt sich ja, warum bleibt dieser Käfer in diesem Raum? Er könnte ja einfach raus in die Natur gehen, wo er hingehört.»

Ja, das würde ich schon sagen. Ich musste früh selbstständig werden und für mein Studium und die Betreuung meiner Tochter Geld verdienen. Ich liebe es, mit verschiedenen Menschen Kontakt zu haben. Ich wüsste gar nicht was erzählen, wenn ich in einer Bubble leben würde und die Welt um mich nicht kennen würde.

Können Sie sich selbst mit Gregor Samsa identifizieren?

Ja. In diesem Hin- und Hergerissen-Sein kann ich mich wiedererkennen. Man fragt sich ja, warum bleibt dieser Käfer in diesem Raum? Er könnte ja einfach raus in die Natur gehen, wo er hingehört. Aber er ist zu sehr gefangen. Natürlich steckt umgekehrt auch viel Freiheit und Protest in diesem Verharren: Ich bleibe jetzt einfach mal an der Decke hängen. Das gefällt mir.