Die Kantonspolizei muss am ersten Prozesstag Tränengas einsetzen. um die direkte Konfrontation zu verhindern. Foto: Raphael Moser

In der Regel sollte man sich bei Prognosen zurückhalten mit Superlativen. Von einem Monsterprozess wurde im Vorfeld der Gerichtsverhandlung rund um den Rockerkrieg geschrieben. Aber die Szenen, die sich Anfang dieser Woche vor und im Amthaus abgespielt haben, hat Bern so noch nie gesehen. Der Monsterprozess ist in der Bundesstadt angekommen.