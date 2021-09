Peter Messerli, Direktor der Wyss Academy - «Die Jungfrauregion kann vielleicht von Kenia lernen»

Er sucht Lösungen zur Klimakrise – seis in Kenia oder im Berner Oberland. Seine Institution teste im Kleinen, was funktionieren könnte, sagt Peter Messerli, Direktor der Wyss Academy.

Für Sie als Direktor der Wyss Academy ist Klimaschutz ein Hauptthema. Wie erlebten Sie das Nein zum CO₂-Gesetz?

Ich sehe darin etwas, das wir eigentlich bereits kennen: Wenn wir mit derart grossen Herausforderungen konfrontiert sind, gibt es immer einen Teil der Bevölkerung, der in Aufbruchstimmung ist und handeln will. Ein anderer Teil ist schockiert, dass wir überhaupt ein so grosses Problem haben, und versucht es zu verneinen. Diese Spaltung sehen wir heute in der Schweiz. Die grosse Frage ist: Wie bringen wir die Leute wieder zusammen? Und wie erreichen wir eine Übereinkunft, dass wir ein Problem haben und eine gemeinsame Vision brauchen, wie wir es angehen wollen?