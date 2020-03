Wieder Montag – Die Jungen gehen hinaus, damit die Alten nicht müssen Statt im Hörsaal sitzt Nina Marra am Telefon. Mit einem Helferteam sorgt sie dafür, dass ältere Menschen in Berns Osten mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden. Markus Dütschler

Nina Marra kauft mit ihrem Team für Menschen ein, die ihre Wohnung nicht verlassen sollten. Adrian Moser

Normalerweise würde sie jetzt in einer Vorlesung über Psychologie oder Philosophie an der Uni Bern sitzen. Doch die Corona-Krise hat ihren Alltag umgekrempelt. Die 23-jährige Studentin Nina Marra hört die Lehrveranstaltungen mittels Videoschaltung oder mit Podcast auf dem Computer. Daneben wendet sie viel Zeit für ihre neues Engagement auf. So legt sie in ihrem Quartier rund um den Ostring Flugblätter in die Briefkästen mit der Botschaft, dass Menschen Hilfe angeboten wird, wenn sie wegen der gesundheitlichen Gefahr ihre Haushaltung nicht verlassen sollen. «Niemand sollte sich genieren, Hilfe anzunehmen», sagt Marra. Inzwischen stünden in dieser Gegend über 160 Menschen bereit, um für jemanden Lebensmittel einzukaufen, Medikamente in der Apotheke zu holen oder mit dem Hund Gassi zu gehen.