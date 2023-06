True Story Festival – Die Journalistin, die russische «Propagandalügen» entlarvt Was unter dem Stahlwerk von Mariupol geschah: Maria Karpenko kommt als eine der 12 für den True Story Award nominierten Journalistinnen und Journalisten nach Bern. Alexander Sury

In Bunkern und Luftschutzkellern unter dem Stahlwerk Asowstal in Mariupol harrten zu Beginn des Ukraine-Kriegs Hunderte von Zivilisten und Zivilistinnen während über zwei Monaten aus. Foto: PD

Das Geburtstagsfest findet in einem Luftschutzkeller statt. Das Geburtstagskind erhält ein Parfüm, das jemand von zu Hause mitgenommen hat. Genau in dem Moment, als alle zusammen «Happy Birthday!» singen, geht das Licht aus, bebt der ganze Raum, und von den Wänden rieselt Beton.

So beginnt die Recherche «Das Herz dieses Krieges» der jungen russischen Journalistin Maria Karpenko. Mit dieser Geschichte ist die 28-Jährige eine der 12 Nominierten für den True Story Award 2023, der im Rahmen des dreitägigen Festivals in Bern vergeben wird.

Die Bilder aus der ukrainischen Stadt Mariupol haben sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt: Hunderte von Zivilisten harrten zu Beginn des Kriegs über zwei Monate lang in Bunkern und Tunnels unter dem riesigen Stahlwerk Asowstal aus und widerstanden dem russischen Bombardement, ehe sie Anfang Mai befreit werden konnten.

Maria Karpenko entschied sich vor allem aus einem Grund, über diese Geschichte zu schreiben: «Die russische Propaganda versuchte alle davon zu überzeugen, dass es unter der Fabrik gar keine Zivilisten gab.» Die Journalistin aus St. Petersburg, die nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ins georgische Exil nach Tiflis ging, wollte diese «Propagandalüge» widerlegen.

Auf Facebook gab es viele Communitys, in denen ukrainische Menschen aus Mariupol, die rechtzeitig aus der Stadt fliehen konnten, Verwandte zu finden versuchten, die in diesen Bunkern ausgeharrt hatten. «Über diese Leute kam ich auch in Kontakt mit anderen, die aus den Luftschutzkellern unter dem Stahlwerk geflohen waren.» Für Maria Karpenko war es wichtig, dieses Leben in den Bunkern mit allen Details zu rekonstruieren: «Ich wollte die wirklichen menschlichen Geschichten hinter der russischen Militärpropaganda zeigen.» Das ist ihr mit dieser Geschichte, die am 17. Mai 2022 im Onlinemagazin «Hold Media» erschien, höchst eindrücklich gelungen.

Zensuriert und entlassen

Es war ein Kindheitstraum von Maria Karpenko, Journalistin zu werden. In den Jahren 2011/12 wurde sie zum ersten Mal in ihrem Leben Zeugin, wie Hunderttausende auf den Strassen gegen unfaire Wahlen protestierten. «Mich inspirierte dieser Aufstand der Zivilgesellschaft», sagt Karpenko. Fortan wollte sie Korruptionsfälle ans Tageslicht bringen und ihren Teil zur Demokratisierung des politischen Systems in Russland beitragen. Noch während des Studiums begann sie, als Lokalreporterin in St. Petersburg für die nationale Tageszeitung «Kommersant» zu arbeiten.

Der Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 markierte in der russischen Medienlandschaft in Sachen staatliche Repression eine neue Dimension: Unabhängige Medien und Journalisten, die schon vorher zunehmend unter Druck geraten und teils aufgrund eines «Agentengesetzes» kriminalisiert worden waren, mussten das Land verlassen.

Globaler Medienpreis: Die 28-jährige Maria Karpenko ist eine der 12 für den True Story Award nominierten Journalistinnen und Journalisten. Foto: PD

Persönlich wurde Maria Karpenko zwar bisher nicht bedroht, sie wurde auch nicht auf diese Liste von «Agenten» gesetzt, aber sie wurde im Frühling 2021 bei «Kommersant» entlassen. Ihren Job verlor sie, vermutet Maria Karapenko, weil sie in ihrer Berichterstattung einen Gouverneurskandidaten kritisierte, der von Präsident Putin persönlich ausgewählt worden war. Sie hatte im «Kommersant» über die Hintergründe der Wahlkampagne geschrieben, etwa über den «Hauptsponsor» des Kandidaten, den berüchtigten Jewgeni Prigoschin, Besitzer der paramilitärischen Söldnertruppe Wagner. Nachdem sie zensiert worden war, schrieb Karpenko darüber auf dem von ihr mit lancierten Telegram-Kanal «Rotonda».

Karpenko ist überzeugt, dass ihre Entlassung auf Druck des Kreml und der Stadtverwaltung ausgesprochen wurde.

Als Sonderkorrespondentin für das Online-Magazin «Holod Media» schreibt Maria Karpenko heute meistens über Menschen, die in weit entfernten Gebieten Russlands leben, vor allem in Sibirien. Das Onlinemagazin heisst nicht zufällig «Holod» – Russisch für «kalt». So wird signalisiert, dass ein Hauptaugenmerk auf Menschen liegt, die weitab von den russischen Metropolen leben.

So wie viele andere unabhängige Medien in Russland läuft auch «Holod Media» ständig Gefahr, von den Behörden als «unerwünschte Organisation» eingestuft und kriminalisiert zu werden. Die Website von «Holod Media» ist bereits seit einiger Zeit in Russland blockiert, «was es natürlich für uns schwieriger macht, unsere Leserschaft zu erreichen», sagt Maria Karpenko, «YouTube und Telegram sind kein vollwertiger Ersatz.»

Im Dorf des Mörders

In Maria Karpenkos journalistischen Arbeiten geht es oft darum, wie sich Gewalt selbst reproduziert. So schrieb sie etwa über ein Dorf in Sibirien, in dem ein Mann die ganze Familie einer Frau getötet hatte, weil sie mit ihm keine Beziehung eingehen wollte. «Ich verbrachte mehr als eine Woche in diesem Dorf», erzählt Karpenko, «und interviewte zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner, um herauszufinden, wie die Gewalt dort fast eine Routine wurde und die Menschen sich an Vergewaltigung und Mord gewöhnten.»

Momentan ist sie mit einer Recherche beschäftigt, die ihr, wie sie sagt, alles abverlangt. Es geht um das Tabu von sexualisierter Gewalt, die Menschen mit geistigen Einschränkungen erleiden. «Nicht zuletzt macht es die in Russland weitverbreitete Homophobie für männliche Opfer fast unmöglich, Hilfe zu bekommen.»

Tiflis ist zwar momentan ihr Lebensmittelpunkt, aber ein Exil auf Dauer kann sich Maria Karpenko nicht vorstellen: «Sobald ich in Russland wieder als unabhängige Journalistin arbeiten kann und nicht befürchten muss, ins Gefängnis geworfen zu werden, werde ich in meine Heimat zurückkehren.»

2. True Story Festival in Bern Infos einblenden Nach einer Corona-bedingten Pause findet nach 2019 vom 22. bis 24. Juni die zweite Ausgabe des vom Magazin «Reportagen» organisierten True Story Festival statt. Am Samstag berichten die angereisten Journalisten und Journalistinnen von ihrer Arbeit. Maria Karpenko diskutiert am Samstag, 24.6., um 16.30 Uhr in der Gesellschaft zu Zimmerleuten mit Moderatorin Gudrun Sachse. (lex)

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

