Wie die Kultur der Krise trotzt – Die Jazzszene trifft sich im Pfadiheim Für die Serie «Life at the Zoo» kommen Musikschaffende aus der ganzen Schweiz zu Aufnahmesessions zusammen – in einem Tonstudio im Berner Rossfeldquartier. Gisela Feuz

Freies Improvisieren: Stefan Aeby, Raffaele Bossard, Valeria Zangger und Isa Wiss (v.l.n.r.). Foto: Ruben Wyttenbach

«Ehrlund-Klebemikrofon, pfff, jetzt reden sie wieder Fachchinesisch», sagt Tom Gsteiger, grinst breit, setzt einen Kopfhörer auf und wendet sich dem Kamin zu. Dort prasselt nicht etwa ein gemütliches Feuer, sondern darin steht ein Bildschirm, der vier Jazzmusiker und -musikerinnen beim Verrichten ihres Handwerks zeigt. Es ist Samstagnachmittag, wir befinden uns in der Kommandozentrale des Aufnahmestudios The Zoo im Berner Rossfeldquartier. Der Kamin-Bildschirm gewährt Einblick in das, was live im Nebenraum veranstaltet und gleichzeitig hier im Regieraum aufgezeichnet wird.