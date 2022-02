Mangelhafte Onlineregister – In seiner Freizeit ist er die IT-Spürnase der Nation

Mangelhafte Onlineregister – Die IT-Spürnase der Nation Er läutete den Untergang des digitalen Impfbüchleins ein, Swisstransplant brachte er in grosse Schwierigkeiten. Was treibt Sven Fassbender an? Gregor Poletti

Sven Fassbender an seiner Wirkungsstätte: Das Homeoffice in Bülach. Foto: Dominique Meienberg,

Seinen jüngsten Coup landete er vor wenigen Tagen: Der 33-jährige IT-Sicherheitsberater entdeckte, dass Kundendaten bei Ticketcontrol.ch von Postauto Schweiz einfach eingesehen und heruntergeladen werden können. Seine spektakulärste Recherche: die Offenlegung des völlig mangelhaften Schutzes der Kundendaten beim elektronischen Impfbüchlein Meineimpfungen.ch. Dieses Defizit war so gravierend, dass die Plattform kurz darauf, im März 2021, vom Netz genommen werden musste. Seine Entdeckung, dass Fremde im nationalen Organspenderegister darüber entscheiden konnten, was im Spenderausweis einer Drittperson steht, brachte die Stiftung Swisstransplant erst jüngst in Erklärungsnot.