Protestaktionen nach dem Tod von Mahsa Amini: Iranerinnen schneiden Haare ab und verbrennen Hijabs. Video: Tamedia

Die Bilder der mutigen Iranerinnen gehen derzeit um die Welt: Frauen verbrennen ihr Kopftuch und tanzen Hand in Hand durch die Menschenmenge. Sie setzen Mahsa Aminis Kampf fort. Die junge Frau wurde von der iranischen Sittenpolizei wegen eines zu locker sitzenden Hijabs festgenommen und starb an den Folgen der Gewalt, die ihr angetan wurde. Mahsa Aminis Schicksal hat die Iranerinnen, die seit der Islamischen Revolution 1979 unter den strengen Kleidervorschriften leiden, auf die Strasse getrieben. Sie haben genug von der Herrschaft erzkonservativer Männer, die ihnen vorschreiben, was sie tragen dürfen.