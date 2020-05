Kommentar zur Internet-Justiz – Die Internet-Justiz kennt kein Recht auf Verteidigung Amy Cooper wollte im Central Park einem Afroamerikaner mit falschen Anschuldigungen die Polizei auf den Hals hetzen. Was seither mit ihr geschieht, geht selbst ihrem Opfer zu weit. Meinung Sandro Benini

«Ein Afroamerikaner bedroht mich und meinen Hund»: Die Worte wird Amy Cooper noch lange bereuen. Foto: Christian Cooper via AP

Selber schuld, geschieht ihr recht. Wen überkommt der Gedanke nicht, bei einer solchen Geschichte?

Amy Cooper, 42 Jahre alt, weiss, Investmentbankerin (auch das noch), geht am vergangenen Montag im Central Park in New York spazieren, ohne ihren Hund vorschriftsgemäss an die Leine zu nehmen. Als sie von einem Vögel beobachtenden Afroamerikaner darum gebeten wird, gibt es Streit. Irgendwann greift Cooper zum Handy, ruft die Polizei an und sagt mit gespielter Panik: «Ein Afroamerikaner bedroht mein Leben.» Das Wort «Afroamerikaner» benutzt sie mehrmals.

Womit die Aktion der New Yorkerin, die der Beschuldigte seinerseits mit der Handykamera filmt, in den USA schlimmstenfalls enden kann, hat man in derselben Woche in Minneapolis gesehen. Dort ist ein Afroamerikaner bei einer brutalen, von weissen Polizisten durchgeführten Verhaftung getötet worden. Im Central Park hingegen sind die beiden Beteiligten schon weg, als die Polizei eintrifft.

Die Schwester des zu Unrecht Beschuldigten (er heisst Christian Cooper, ohne mit der Denunziantin verwandt zu sein) lädt das Video auf soziale Medien hoch. Es «geht viral», wie es im Jargon heisst, wird weltweit millionenfach angeklickt, weitergeleitet, verschickt und wieder angeklickt. Jemand erkennt die Frau und nennt ihren Namen. Ihr Arbeitgeber, die Investmentfirma Franklin Templeton, entlässt sie.

Weil auf dem Video zu sehen ist, wie Cooper während des Anrufs ihren Hund am Halsband zerrt und zu Boden drückt, sind auch Tierschützer entsetzt. Sie bringt den Hund ins Heim zurück, von dem sie ihn adoptiert hat.

Da Amy Cooper ein häufiger Name ist, werden Namensvetterinnen per Telefon und auf sozialen Medien beschimpft und bedroht, nicht nur in New York, sondern auch anderswo in den USA und selbst in Grossbritannien. «Es ist eine schlechte Woche, um Amy Cooper zu heissen», schreibt die US-Onlinepublikation «Insider».

Christian Cooper ruft die Internetnutzer dazu auf, sich zu mässigen. Walt Disney Television via Getty Images

Die echte Amy Cooper hat mittlerweile so viele Morddrohungen erhalten, dass selbst der Mann, dem sie die Polizei auf den Hals hetzen wollte, zur Mässigung aufruft. Sie hat sich öffentlich bei Christian Cooper entschuldigt und ihr Verhalten bereut. Sofern die Entschuldigung ernst gemeint sei, nehme er sie an, war dessen Antwort. Aber natürlich liegt der Verdacht nahe, dass Amy Cooper vor allem deshalb Reue bezeugt, um den gewaltigen Schaden einzudämmen, den sie sich selber zugefügt hat. Zu einem Versöhnungstreffen ist Christian Cooper nicht bereit.

Niederträchtig und rassistisch

Die New Yorker Investmentbankerin hat niederträchtig und rassistisch gehandelt. Sie hat in einem böswilligen Reflex die falsche Szenerie von der verängstigten weissen Frau kreiert, die sich plötzlich einem bedrohlichen schwarzen Mann gegenübersieht. Das ist, nebenbei bemerkt, auch sexistisch, und man darf gespannt sein, ob dieser Aspekt der unseligen Geschichte von einer jener wortgewaltigen Feministinnen aufgegriffen wird, die bei einem ähnlichen Fall mit umgekehrter Geschlechterverteilung längst zur Stelle wäre.

Erschreckend am Fall Amy und Christian Cooper ist aber auch, welche Durchschlagskraft die vom Internet ausgeübte Paralleljustiz mittlerweile entfaltet. Da richtet und wütet ein anonymer digitalisierter Mob, es gibt weder formelle Anklage noch das Recht auf Verteidigung, und die Frage, ab welchem Punkt das Verhältnis zwischen Vergehen und kollektiv verhängter Strafe untragbar wird, ist vollkommen irrelevant.

Das sieht mittlerweile auch Christian Cooper so. Bei einem Spaziergang durch den Central Park sagt er einer Journalistin der «New York Times» am Mittwoch, also zwei Tage nach dem Zusammentreffen mit der weissen Denunziantin: «Jeder kann einen Fehler machen – vielleicht nicht einen rassistischen Fehler, aber einen Fehler. Ich rechtfertige ihren Rassismus nicht. Aber ich weiss nicht, ob es nötig war, dass ihr bisheriges Leben zerstört wurde.»

Die Konsequenzen von Amy Coopers unsäglicher Aktion befriedigen das Bedürfnis des Internet-Publikums nach sofortiger Vergeltung, ohne dass die Angeklagte sich verteidigen kann. Das ist nicht Gerechtigkeit, sondern deren Pervertierung. Fragwürdig ist auch, wenn der von sozialen Medien ausgeübte Druck dazu führt, dass Dinge kurzgeschlossen werden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben – etwa die hanebüchenen Aussagen des deutschen Bioherstellers Joseph Wilhelm über das Coronavirus mit der Verkäuflichkeit seiner Produkte in der Schweiz.

Unerträglich ist es, wenn die Twitter-Justiz einen Verdacht umgehend zur Tatsache erhebt.

Erst recht katastrophal ist es, wenn dieselben Kräfte, die Amy Cooper an den Pranger gezerrt haben, einen Unschuldigen treffen. «Die Internet-Horden liegen ebenso häufig falsch (oder eher häufiger), als dass sie richtig liegen», kommentiert CNN. Unerträglich ist es, wenn die Twitter-Justiz eine Beschuldigung oder einen Verdacht umgehend zur Tatsache erhebt, wie es bisweilen bei der #MeToo-Bewegung passiert ist. Oder wenn sich die niedrigen Instinkte, die schon beim angeblichen Triumph der Gerechtigkeit immer im Spiel sind, völlig haltlos austoben, wie vor knapp vier Jahren in Italien.

Die Empörung über die Person Amy Cooper lenkt davon ab, dass ihre Handlung nur in einem von rassistischen Vorurteilen geprägten System überhaupt möglich ist. Die ganze Aufregung vernebelt, wie sehr sich ihre Haltung im Selbstverständnis vieler Weisser widerspiegelt und wie tief sie in die amerikanische Geschichte reicht. «Historisch gesprochen sind es meist Schwarze, die verletzt werden, wenn Weisse Angst haben», schreibt die «New York Times».

Videoaufzeichnungen als Absicherung

Das Dilemma besteht darin, dass es schwierig ist, die Auswüchse der Internet-Justiz gesetzgeberisch einzudämmen, ohne den Funktionskern der sozialen Medien zu zerstören oder zumindest zu beschädigen. Was US-Präsident Donald Trump gegenwärtig mit seinem Feldzug gegen Twitter versucht, beruht eher auf persönlicher Gekränktheit als auf dem Willen, etwas zu verbessern.

Perfide ist auch: Videoaufzeichnungen und deren Publikation auf sozialen Medien sind für Schwarze in den USA eine Art Absicherung gegen soziale Vorverurteilung und die Willkür der Justiz. Denn allzu oft wird ihnen nur geglaubt, was sie dank Handykamera beweisen können. Die Pseudojustiz des Internets ist aus ihrer Sicht besser als gar keine Justiz. Darauf spielt Christian Cooper an, wenn er im Gespräch mit der «New York Times» sagt, unter welchen Bedingungen sich die Veröffentlichung des Videos und der Skandal gelohnt haben: wenn all dies etwas dazu beitrage, die rassistischen Vorurteile zu bekämpfen, mit denen Afroamerikaner seit Jahren konfrontiert seien und die Amy Cooper angezapft habe.

Und dann fügt er hinzu: «Traurigerweise ist das auf ihre Kosten gegangen.»