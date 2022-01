Gastkommentar zur Tabakwerbung – Die Initiative ist nicht extrem, sondern nur vernünftig Mit der Tabakwerbung werden die Bemühungen von uns Kinderärztinnen und -ärzten um eine gesunde Zukunft zunichtegemacht. Meinung Stefan Roth

Die Mehrheit der Rauchenden fängt vor dem 18. Lebensjahr mit Rauchen an. Foto: Covino Pino

Tabakassoziierte Erkrankungen sind die häufigsten Todesursachen in der Schweiz. Fast 10’000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen des Tabakkonsums. Rauchen ist also so etwas wie die jährliche Corona-Pandemie, und das seit vielen Jahrzehnten, einfach politisch akzeptiert und gesellschaftlich normalisiert. Zur Erinnerung: Corona hat 2020 ungefähr gleich viele Opfer gefordert wie Tabak. Tabak tut das jedes Jahr. Und jedes Jahr verursacht Rauchen Gesundheitskosten in der Höhe von drei Milliarden Franken und indirekte Folgekosten (z.B. wirtschaftliche) von noch einmal zwei Milliarden. Fünf Milliarden, jedes Jahr. Ganz zu schweigen von den persönlichen Schicksalen und dem Leid der Angehörigen, die ihre Liebsten an Lungenkrebs oder Herzinfarkten oft viel zu früh verlieren.