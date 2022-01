Komplexe Chips-Produktion – Die Industrie zurück «nach Hause» zu holen, ist eine Herkulesaufgabe Nach den Corona-Erfahrungen wollen Regierungen und Firmen wichtige Produkte wieder zu Hause fertigen. Doch das ist nicht einfach, schon gar nicht für die Schweiz. Rita Flubacher , Claus Hulverscheidt , Helmut Martin-Jung

Ausnahme von der Regel: Chip-Herstellung bei der Firma Espros Photonics in Sargans. Die meisten Chips stammen aus China. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wenn ein westlicher Industriekonzern in den vergangenen Jahrzehnten Milliardeninvestitionen in ein neues Werk ankündigte, dann läuteten am Stammsitz des Unternehmens regelmässig die Glocken – die Alarmglocken allerdings. In aller Regel entstanden die neuen Fabriken nicht in Delsberg, Dijon oder Detroit, sondern in Billiglohnländern wie China, Vietnam, Malaysia oder Taiwan.

Die betroffenen Regierungen schauten dem Wettrennen um immer niedrigere Produktionskosten lange Zeit tatenlos zu. Entweder weil sie sich wie vielerorts in Europa Eingriffe in das freie Spiel der Marktkräfte selbst verboten und überdies auf gute Geschäfte mit China hofften. Oder weil sie wie die USA die Herstellung von Industriegütern für ein Geschäft von gestern hielten und auf vermeintlich moderne Branchen wie die Finanzwirtschaft und Dienstleistungen setzten.



Erst die Pandemie mit ihren Fabrikschliessungen, Lieferproblemen und Hunderten Millionen Arbeitslosen hat in westlichen Köpfen einen Veränderungsprozess in Gang gesetzt, dessen Tragweite noch nicht absehbar ist. Statt die Fertigung von Waren ins Ausland zu verlagern, wird intensiv darüber diskutiert, welche Produkte künftig wieder «zu Hause» oder doch zumindest in unmittelbarer Nachbarschaft hergestellt werden sollten.

Als es plötzlich überall an Masken fehlte

Dabei sind die Motive von Firmen und Regierenden unterschiedlich: Die einen begreifen zunehmend, dass niedrige Herstellungskosten wenig nützen, wenn aufgrund hochkomplexer, störungsanfälliger Lieferketten die Vorprodukte nicht in die Fabriken und die fertigen Waren nicht zur Kundin gelangen. Die anderen schielen auf mögliche neue Arbeitsplätze und möchten sich zudem nicht noch einmal vorwerfen lassen, dass es ihren Ländern in einer Krise an so simplen Dingen wie Stoffmasken und OP-Kleidung fehlt.

Der Trend hat alle wichtigen Industriestaaten und Branchen erfasst, von Elektronikherstellern über Baumaschinenproduzenten bis zu Modekonzernen.

Der italienische Bekleidungshersteller Benetton will Hemden und Hosen künftig statt in Indien und Bangladesh vor allem in der Türkei, in Ägypten und Tunesien schneidern lassen. Auch Daniel Grieder, der Schweizer Chef des deutschen Modelabels Hugo Boss, will den bestehenden Fabrikationsstandort in der Türkei massiv ausbauen.

Teilweise entschieden sich Marktteilnehmer, sich in Geschäften zu engagieren, die sie vor der Pandemie dem asiatischen Markt überlassen hatten: Masken-Produktion der Wernli AG in Rothrist AG. Foto: Keystone

Autokonzerne wie Volkswagen, General Motors und Ford schliessen strategische Allianzen mit heimischen Batterieherstellern oder steigen selbst ins Geschäft ein. US-Stahl- und Nahrungsmittelhersteller bauen neue Werke in Nordamerika statt in weit entfernten Weltregionen, zudem wollen die Amerikaner künftig bis zu 100 lebenswichtige Medikamente wieder daheim herstellen.

«Die Rückverlagerung von Produktionsstätten in die Heimatregion oder ein Nachbarland kann für ein Unternehmen sinnvoll sein», bestätigt Knut Alicke von der Beratungsgesellschaft McKinsey. Allerdings müsse jeder einzelne Fall sorgfältig geprüft werden.

Sollte auch die Schweiz auf diesen Zug aufspringen? Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse winkt ab. «Die Schweiz ist ein Land mit beschränkten Produktionskapazitäten», heisst es in einer Analyse zur «Güterversorgung in der Krise». Jan Atteslander, der Autor der Studie, plädiert für ein diversifiziertes Beschaffungsnetz, das durch «sinnvolle Massnahmen im Inland» – etwa Pflichtlager – ergänzt werden müsse.

«Wenn wir die Endproduktion zurückholen, wird der Versorgungsengpass nicht behoben, sondern nur entlang der Wertschöpfungskette verschoben.» Jan Atteslander, Economiesuisse

Die auch hierzulande aufgekommene Forderung nach einer Rückverlagerung der Herstellung wichtiger Güter, etwa im Pharmabereich, kritisiert Atteslander als «Fehldiagnose». «Wenn wir die Endproduktion zurückholen, wird der Versorgungsengpass nicht behoben, sondern nur entlang der Wertschöpfungskette verschoben», erklärt er im Gespräch. Das heisst, dass die Einzelteile, die für die Fertigung des Endprodukts nötig sind, oft trotzdem von weit her kommen; wenn es dort an der Logistik hapert, wäre dann trotz veränderter Produktionskette nichts gewonnen.

In der Veloindustrie ist das sogenannte Reshoring ein grosses Thema. Die österreichische Firma Woom Bikes eröffnete Anfang letzten Jahres ein neues Werk in Westpolen. Foto: PD

Andernorts sieht man das anders. Der US-Kongress will allein für den Neubau von Halbleiterfabriken, sogenannten Fabs, umgerechnet 48 Milliarden Franken bereitstellen, Südkorea sogar über 60 Milliarden. Japan und die EU planen ebenfalls massive Hilfen. Die Hersteller selbst haben Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe in den USA und Europa angekündigt.

Dass insbesondere die Halbleiterindustrie in den Fokus rückt, ist kein Zufall. Die Siliziumplättchen haben sich in den vergangenen 20 Jahren zum zentralen Baustein entwickelt: Ob Auto, Handy, Waschmaschine oder Kaffeeautomat – kein modernes Industrieprodukt ist heute noch ohne Chip denkbar.

Asien dominiert Halbleiterindustrie

Der Branchendienst WSTS geht davon aus, dass der Weltmarkt für Halbleiter allein 2021 um gut 25 Prozent auf mehr als 550 Milliarden Dollar gewachsen ist. Das Problem: Nur noch zwölf Prozent aller Chips werden in den USA produziert – vor 30 Jahren waren es noch 37 Prozent. Ähnlich sieht es in der EU aus, die ihren Anteil jetzt wieder auf rund 20 Prozent verdoppeln will.

So gross der Halbleitermarkt mittlerweile ist, so gewaltig sind die Probleme, wenn Fertigung oder Auslieferung stocken, weil Fabriken in Asien pandemiebedingt geschlossen und Häfen überlastet sind. «Es gibt keine Technikfrage, die so relevant für die nationale Sicherheit ist, wie die Lieferkette für Halbleiter», schrieb der US-Manager und Computersicherheitsexperte Dmitri Alperowitsch kürzlich auf Twitter. «Ohne ein sicheres Angebot an Chips haben wir buchstäblich gar nichts.»

Die Halbleiterindustrie ist gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig das Unterfangen werden wird, teils verloren gegangene Industrien wieder in westlichen Industriestaaten anzusiedeln. Das fängt schon bei technischen Fragen an, denn die Herstellung von Chips ist hochkomplex.

Ohne Chip läuft fast gar nichts mehr. Die Halbleiterindustrie ist vor allem in Asien domiziliert, allen voran in China. Foto: Imago Images (VCG)

Die Halbleiter werden zunächst in einem mehrstufigen Verfahren auf Scheiben aus hochreinem Silizium erzeugt. Diese sogenannten Wafer zersägt man dann, um die einzelnen Chips herauszulösen. Anschliessend packen Spezialisten sie in Gehäuse und testen sie, erst dann können sie auf eine Platine gesteckt oder gelötet werden. Alle diese Schritte finden nicht selten an unterschiedlichen Orten statt, jede Störung, egal ob ein Schneesturm in Texas oder eine Dürre in Taiwan, bremst alles aus.

Die Margen im Geschäft der Chipherstellung sind so gering, dass die Hersteller ihre Fabriken möglichst voll auslasten müssen. Schon eine Nutzung von nur noch 90 Prozent gilt als kritisch. Eine neue Fabrik zu bauen, dauert drei bis fünf Jahre, auch weil die hoch spezialisierten und Millionen Euro teuren Maschinen nur von einigen wenigen Firmen auf der Welt hergestellt werden.

Bei der Herstellung mischen auch Schweizer Zulieferer mit. So kommen zum Beispiel Systeme zur Plasmakontrolle von Comet (Flamatt FR), Hochvakuumventile von VAT (Sennwald SG) und Sensortechnologie sowie Messtechnik von Inficon (Bad Ragaz SG).

Ein weiteres Problem: Die Produktion lässt sich nicht über Nacht von einer Sorte Chips auf eine andere umstellen. Heute iPhone-Prozessoren, morgen Chips für die Motorsteuerung in Autos – das funktioniert nicht. Zudem braucht es gut ausgebildete Mitarbeitende mit langjähriger Erfahrung. McKinsey-Berater Alicke: «Nähe allein ist noch keine Strategie. Wenn ich statt in Asien zum Beispiel in Europa produzieren möchte, muss ich mir sicher sein, dass dort auch die nötigen Fachleute und der Zugang zu Rohstoffen zur Verfügung stehen.»

China verliert seinen Kostenvorteil

Immerhin: Die Kostenvorteile, die China lange Zeit gegenüber osteuropäischen Ländern wie Polen hatte, werden angesichts kräftig steigender Löhne in der Volksrepublik immer geringer. «Teilweise gibt es sie gar nicht mehr», sagt Alicke.



Trotz aller Rückholversuche gehen Experten vom deutschen Mercator-Institut für China-Studien davon aus, dass das Geschäft mit Halbleitern noch sehr lange ein weltweit vernetztes bleiben wird. Auch die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager kann den euphorischen Rufen nach einer Rückverlagerung von Schlüsselindustrien wenig abgewinnen. «Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist eine Illusion.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.