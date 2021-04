Reibereien bei der Heiteren Fahne – Die Idealisten sind an ihre Grenzen gestossen Die Kulturbeiz Heitere Fahne in Wabern gibt sich eine hierarchischere Struktur – und verliert deswegen zentrale Mitstreiter. Der Fall zeigt, wie schwierig der Übergang vom kleinen Freundschaftsprojekt zum etablierten Kulturbetrieb sein kann. Céline Graf

Im kreativen Kosmos der Heiteren Fahne in Wabern hat ein Strukturprozess zu Spannungen geführt. Foto: Adrian Moser

Ausgerechnet im August 2020, an dem Wochenende, das für das Team der Heiteren Fahne eines der schönsten des Jahres hätte werden sollen, war der Tiefpunkt erreicht. Das Festival am Waldrand auf der Wiese der Bächtelen-Stiftung war eines der raren Open-Air-Festivals, die trotz Pandemie stattfinden konnten. «Aber wir waren alle total deprimiert», erinnert sich Rahel Bucher. «Wir hatten das Gefühl, wir kriegen es nicht hin, wir finden keinen Weg, der für alle aufgeht.»

Die Heitere Fahne, Kulturbeiz, kreativer Kosmos und inklusive Institution am Fuss des Gurten seit 2013, steckte tief in einer «Beziehungskrise», wie Bucher, Programmmacherin und Gründungsmitglied des Betreibervereins Frei_Raum, es nennt. Was war geschehen, dass die Heitere Fahne in einem dramatischen Newsletter im September 2020 von «Orientierungslosigkeit, Enttäuschung, Verzweiflung» schrieb? Im E-Mail war eine Frage fett markiert: «Kann man am eigenen Glück verzweifeln?»