Glosse zum Social-Media-Breakdown – Die hohe Kunst des tiefen Falls Sechs Stunden lang waren die sozialen Medien kaputt. Gut möglich, dass dies einigen Teenagern das Leben gerettet hat. Sie haben den Umgang mit dem Misserfolg verlernt. Eine kleine Nachhilfe (mit Gedichtanteil). Ane Hebeisen

Sechs Stunden Suchtabstinenz: Instagram ist quasi das Blendwerk, das Kokain der Social-Media-Welt. Foto: Filip Singer (Keystone)

Es war eine ziemlich betrübliche Woche für Menschen, denen es gefällt, Hurra-Botschaften ihrer Hurra-Leben mit der Welt zu teilen. Und es war auch keine gute Woche für jene, die es gewohnt sind, diese Hurra-Botschaften mit hässigen Entgegnungen zu beantworten. Sechs Stunden waren die sozialen Medien kaputt, sechs Stunden, in denen – in Ermangelung entsprechender Posts – die Welt etwas weniger prunkig glänzte als sonst.

Drei Jahre lang hat das Mutterhaus Facebook – wie jetzt bekannt wurde – untersucht, welchen Einfluss Instagram auf junge Nutzerinnen und Nutzer hat. Die Studie kam zum Schluss, dass das Portal insbesondere für Mädchen im Teenageralter Risiken und Nebenwirkungen zeitige. 13 Prozent gaben beispielsweise in Grossbritannien an, dass ihre suizidalen Gedanken auf die Nutzung von Instagram zurückzuführen seien. Vor allem sei es der soziale Vergleich, der den Heranwachsenden zu schaffen mache. Instagram ist quasi das Blendwerk, das Kokain der Social-Media-Welt. Menschen verzweifeln am schönen Schein, am chronischen Positivismus des Portals, weil sie die unvorteilhafte Angewohnheit haben, ihren eigenen Wert ins Verhältnis zur gepimpten Attraktivität, zum Reichtum und zum Erfolg anderer zu stellen.