Interview über Anabolika-Nebenwirkungen – «Die Hoden schrumpfen» Die Männerdroge Testosteron sorgt für mehr Muskelmasse. Doch drei Viertel der auf dem Schwarzmarkt erhältlichen Produkte sind gefälscht. Die Risiken erklärt Roger Schneiter vom Universitätsspital Zürich. Barbara Reye

Ein Bodybuilder spritzt sich anabole Steroide in den Oberarm. Foto: Getty Images

Um mehr Muskeln und einen Traumbody mit Sixpacks zu bekommen, konsumieren in der Schweiz geschätzt mehr als 200’000 Menschen im Verlauf ihres Lebens Anabolika. Vor allem ausserhalb des Spitzensports, in der Fitness- und Bodybuilderszene, ist der Einsatz von Anabolika stark verbreitet. Die verwendeten Testosteronderivate werden oft illegal im Internet oder bei Dealern besorgt.

Das birgt Gefahren: 36 Prozent der Produkte enthalten gefälschte Wirkstoffe, zusätzliche 37 Prozent sind entweder über- oder unterdosiert. Dies fand das Arud-Zentrum für Suchtmedizin vor kurzem bei einer systematischen Untersuchung der internationalen Fachliteratur mit 5413 Proben aus 19 Anabolika-Studien heraus. Weil die Verwendung von Anabolika gravierende Folgen für die Gesundheit haben kann, plant Arud ab Sommer 2023 jetzt ein medizinisches und psychiatrisches Versorgungsangebot – ähnlich wie bereits bei anderen Substanzen von Alkohol bis Heroin.

«Die möglichen Nebenwirkungen von den hoch dosiert eingenommenen Testosteronderivaten können gefährlich sein, insbesondere auch für das Herz», sagt Philip Bruggmann, Arud-Co-Chefarzt für Innere Medizin und Mitautor der oben genannten Studie im Fachjournal «BMC Public Health». Beim Absetzen drohen Depressionen bis hin zur Suizidalität.

Mehr beschlagnahmte Ware

Derzeit plant Dominique Schori vom Drogeninformationszentrum (DIZ) – er ist ebenfalls Mitautor der Anabolika-Meta-Analyse – gemeinsam mit anderen Organisationen eine Befragung dazu, wie verbreitet der Konsum im Breitensport ist. Dabei soll auch abgeklärt werden, ob Bedarf für ein Drug-Checking der diversen Testosteronpräparate besteht – ähnlich wie bereits bei psychoaktiven Substanzen.

Der Anabolika-Schwarzmarkt nimmt kontinuierlich zu: «Die Schweizer Polizei- und Zollbehörden haben von Jahr zu Jahr immer mehr Ware beschlagnahmt und uns zur administrativen Bearbeitung und Vernichtung weitergeleitet», sagt Ernst König, Direktor von Swiss Sport Integrity. Sie würden schon länger beobachten, dass es einen Trend zu mehr Anabolika und anderen Dopingsubstanz gebe.

Im Interview erklärt der Endokrinologe Roger Schneiter vom Universitätsspital Zürich, dass sich Männer mit einem problematischen Testosteronkonsum medizinische Hilfe holen sollten und eine Überdosierung der anabolen Steroide häufig vorkomme.



Herr Schneiter, welche gesundheitlichen Probleme treten bei Männern beim Gebrauch von zu hoch dosierten Testosteronpräparaten auf? Kurzfristig sind sie von den anabolen Steroiden begeistert, es kommt endlich zum gewünschten Muskelzuwachs und zu den ersehnten Veränderungen am Körper. Nach wenigen Monaten schrumpft jedoch der Hoden, und Akne tritt auf. Dies wird aber oft in Kauf genommen, genauso wie die bald dazukommende Unfruchtbarkeit.

Ist dies kein Problem für die Benutzer? Nein, denn die Erektionen sind immer noch gut, und ein Kinderwunsch steht in diesem Abschnitt des Lebens meist nicht im Vordergrund. Unglücklicherweise nehmen in unserer Gesellschaft ästhetische Ansprüche an den männlichen Körper zu, sodass immer mehr Männer dem auch entsprechen wollen.

Wie kommt es, dass sich die Hoden verkleinern? Die Hoden können um mehr als die Hälfte schrumpfen. Dies liegt daran, dass die steuerhormonproduzierende Drüse im Gehirn, die sogenannte Hypophyse, wie ein regulierender «Thermostat» wirkt. Sie bekommt mit, dass auf einmal exzessive Mengen an anabolen Steroiden im Blut zirkulieren und deshalb keine «Befehlssignale» zur Produktion von Testosteron und Spermien mehr an die Hoden gesendet werden müssen. Im Verlauf nimmt deshalb die Eigenproduktion an Testosteron ab, und die Produktion von Spermien wird unterbrochen.

Der Hormon-Experte Infos einblenden Roger Schneiter ist Endokrinologe am Universitätsspital Zürich.

Kann man das nicht beheben, wenn man die Anabolika wieder absetzt? Nach dem Absetzen der anabolen Steroide kann sich das delikate Gleichgewicht zwischen Gehirn und Hoden – je nach Dauer und Ausmass des vorhergehenden Konsums – erst nach Monaten oder Jahren wieder einstellen. Meine Empfehlung ist, erst gar nie anzufangen und wenn, dann nur über möglichst kurze Zeit. Wer sich das männliche Sexualhormon also in Form von Spritzen, Tabletten oder Gel selbst verordnet und verabreicht, nur um das «Eisen» im Fitnessstudio höher zu stemmen, muss sich der genannten Risiken bewusst sein und zudem wissen, dass durch die Umwandlung des Testosterons im Fettgewebe auch eine vermehrte Produktion von Östrogen entsteht. Dies kann zum Wachstum des männlichen Brustdrüsengewebes führen. Gewisse Bodybuilder nehmen dann verbotenerweise Antiöstrogene zu sich.

Was passiert, wenn Jugendliche bereits Anabolika einnehmen? Leider werden die Konsumenten tendenziell jünger, und möglicherweise benutzen auch Jugendliche mit noch offenen Wachstumsfugen Anabolika. Sind diese Fugen mit erhöhten Mengen an Testosteron konfrontiert, können sie sich frühzeitig verschliessen, sodass die Jugendlichen dann nicht mehr weiter in die Länge wachsen.

Wird auch die Leber geschädigt? Ja, auch die Leber ist betroffen. Als Nebenwirkung wird zum Beispiel eine Förderung des Wachstums von gut- wie bösartigen Lebertumoren beobachtet. Durch die zusätzliche Einnahme von Schmerzmitteln kann sich die negative Wirkung des Testosterons auf die Leber noch potenzieren. Das ist dann eine toxische Mischung für die Leber, vor allem wenn sie bereits durch eine Zirrhose geschädigt ist.



Welche Organe werden sonst noch in Mitleidenschaft gezogen? Bei längerfristigem Gebrauch von anabolen Steroiden kommt es typischerweise zu einer Verdickung der Herzwand, was im Verlauf zu einer Herzinsuffizienz führen kann. Auch die Herzkranzgefässe werden in Mitleidenschaft gezogen. Zudem steigen die Blutfettwerte, was zusammen mit dem erhöhten Blutdruck das Arteriosklerose-Risiko erhöht. Oftmals wird in der Freizeit auch noch Kokain konsumiert, mit gelegentlich tödlichen Folgen infolge von Spasmen der Herzkranzgefässe. Auch die Nieren leiden, vor allem durch die exzessiven Mengen an Protein, welches neben den Anabolika konsumiert wird.



«Nach dem Absetzen kann es zu depressiven Verstimmungen kommen.»

Wirkt sich die Anabolika-Einnahme auch auf die Psyche aus? Die psychischen Wirkungen von anabolen Steroiden sind nicht zu vernachlässigen. Insbesondere nach dem Absetzen kann es zu depressiven Verstimmungen kommen. Bei Überdosierung treten zum Teil aggressive Gefühle mit Gewalt oder Hypersexualität auf. Sehr selten kommt es auch zu Psychosen. Die Einnahme von anabolen Steroiden kann natürlich nicht gleichgesetzt werden mit der Einnahme von Opiaten. Aber auch bei Anabolika kommt es zu einer deutlichen Ausbildung einer psychischen wie auch körperlichen Abhängigkeit.

Was passiert, wenn es jemand zu abrupt absetzt? Typischerweise treten Gemütsschwankungen bis zu Depressivität auf. Es kommt zu einem Verlust von Libido und Problemen bei der Erektion. Die Leute sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben und sind enttäuscht von der sinkenden Leistungsfähigkeit im Gym. Einige Personen sind dann auch suizidgefährdet.

Welche Testosteronpräparate werden in der Schweiz am häufigsten genommen? Schulmedizinisch am häufigsten verordnet werden intramuskuläre Depotpräparate, die ein flaches Wirkprofil haben. Alternativ können Gels angewendet werden, typischerweise einmal täglich. Grundsätzlich gilt: Diese Medikamente werden Männern verordnet, die einen Mangel an Testosteron aufweisen. Dann bezahlt dies auch die Krankenkasse. Männer, die jedoch Anabolika missbräuchlich verwenden, weisen typischerweise keinen Mangel auf.

Wie häufig sind Überdosierungen? Sie sind häufig, und die Dunkelziffer ist immens. Eine genaue Statistik zur Überdosierung existiert meines Wissens nicht. Weil der Gebrauch von anabolen Steroiden immer noch extrem stigmatisiert ist, zeigen sich die User sehr verschlossen gegenüber der Aussenwelt sowie der Schulmedizin und informieren sich lieber untereinander in Foren im Internet. Um den gesundheitlichen Schaden zu minimieren, sollten sich Männer mit einem problematischen Testosteronkonsum jedoch medizinische Hilfe holen.

